La Bisbal manté per tercer any consecutiu una congelació de taxes i impostos
Des del govern destaquen que s'ha optat per mantenir l’estabilitat fiscal i assumir internament l’augment dels costos
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha aprovat les ordenances fiscals per a l'any 2026 mantenint la congelació de les principals taxes i impostos per tercer any consecutiu.
Es van aprovar amb els vots de PSC-IpLB, CxLB-Junts, en Comú Podem, Tots per la Bisbal i els vots en contra de la CUP i ERC.
S’hi introdueixen, però, alguns ajustos tècnics, com un increment del 5% en certes quotes per adequar-les al cost real dels serveis, la modificació dels mòduls de valoració de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i la supressió de taxes per atestats i informes policials, en compliment de la normativa estatal.
L’alcalde, Òscar Aparicio, ha destacat que «apostem per l’estabilitat i la responsabilitat fiscal en un context en què tot puja: la inflació, els costos energètics i els salaris públics; i tot i això, a la Bisbal mantenim congelat l’IBI i la majoria de taxes per tercer any consecutiu». «Hem fet aquest esforç amb una millor gestió de la despesa i l’eficiència administrativa, evitant carregar el cost directament als veïns i veïnes», ha explicat l’alcalde. «Mentre altres municipis ajusten els seus impostos, nosaltres hem escollit protegir l’economia familiar i empresarial», ha afegit Aparicio.
La decisió s’emmarca en un context econòmic d’inflació acumulada propera al 9% en els darrers tres anys, que ha repercutit directament en els costos dels serveis essencials, com l’electricitat, el gas o l’aigua, i en la despesa de gestió municipal, remarquen des de l'Ajuntament. Tot i això, el consistori opta per mantenir l’estabilitat fiscal i assumir internament l’augment dels costos mitjançant una gestió més eficient i la contenció de la despesa.
Pel que fa a l’IBI, el govern municipal recorda que el primer any de legislatura (2023) es va aplicar una reducció del 2,6% i que des de llavors el tipus s’ha mantingut congelat. Aquesta política ha representat un estalvi acumulat per a la ciutadania de prop de 300.000 euros, compensat amb una millora de la gestió econòmica municipal.
Amb aquesta aprovació, el consistori manfiesta que reafirma el seu compromís amb una gestió responsable, que prioritza la sostenibilitat econòmica i la protecció de la ciutadania, garantint serveis públics de qualitat sense incrementar la pressió fiscal.
