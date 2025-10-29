Mor l'empresari, advocat i mecenes Ramon Mascort Amigó
Molt arrelat a Torroella de Montgrí, va impulsar empreses turístiques com el Càmping Castell Montgrí, l'editorial Lynx Edicions, i la Fundació Mascort
Era un gran col·leccionista i va ser mecenes en iniciatives de conservació del medi ambient
Ramon Mascort Amigó, empresari, jurista, col·leccionista i mecenes cultural i mediambiental, ha mort avui a Torroella de Montgrí. Nascut a Barcelona l'any 1930, la seva família tenia profundes arrels torroellenques.
Mascort va compaginar la seva carrera com a advocat especialitzat en l’assessorament empresarial amb la creació de negocis en el sector turístic -com el càmping Castell Montgrí o Jocs a l'Estartit, sempre amb una clara vocació per la preservació del paisatge, la natura i el patrimoni. Aquesta sensibilitat el va portar a impulsar projectes de gran transcendència cultural i científica, com Lynx Edicions l’any 1989, editorial reconeguda internacionalment per l’obra monumental Handbook of the Birds of the World, impulsada juntament amb el naturalista Jordi Sargatal i el metge Josep del Hoyo.
El 2007 va inaugurar la Fundació Mascort amb l’objectiu de difondre el coneixement de la història, l’art i la natura, i de fer accessible al públic la seva extensa col·lecció d’art, formada per milers de peces peces. La col·lecció, centrada en les arts decoratives —ceràmica, orfebreria, joieria i mobiliari—, també inclou pintura, gravats, escultura, fotografia antiga i fons documental. La fundació, amb seu a la Casa Galibern, ha esdevingut un referent cultural a Torroella, amb exposicions, conferències, concerts i publicacions especialitzades.
La seva tasca com a mecenes ha estat reconeguda amb diversos guardons, com la Medalla del Montgrí concedida per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí el 2014, i el Premi Joaquim Codina i Vinyes de la Fundació Valvi, pel seu compromís amb la preservació del patrimoni mediambiental i paisatgístic.
Amb la seva mort, Torroella de Montgrí perd no només un impulsor cultural, sinó també un defensor incansable del territori i del coneixement, que va saber unir la passió per l’art amb el respecte per la natura i la història.
La vetlla de Ramon Mascort Amigó tindrà lloc el dijous 30 d'octubre al tanatori de Torroella de Montgrí de 10 a 13 h. La cerimònia en la seva memòria se celebrarà el mateix dia a les 16 h a l'església parroquial de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
