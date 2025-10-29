Palafrugell puja un 22% la taxa d'escombraries i un 2% l'IBI
L'Ajuntament manté la major part de taxes i impostos congelats
La taxa de deixalles està marcada pel nou contracte de serveis que suposa haver d'incrementar el cost, però contempla bonificacions
L'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat les ordenances fiscals que contemplen un increment del 22% en la taxa de recollida de deixalles, un 2% en l'IBI i un 5% el subministrament d'aigua. El servei de recollida de deixalles està marcat pel nou contracte de serveis que suposa un increment del cost per al ciutadà. El govern, però, ha introduït bonificacions.
La proposta d’aquest any, segons el govern, és la més continguda possible i parteix de la voluntat de minimitzar l’impacte fiscal sobre la ciutadania i les empreses. Per això, s’ha optat per congelar la gran majoria d’impostos i taxes, i aplicar únicament ajustos allà on són estrictament necessaris per garantir la qualitat dels serveis o per exigència legal.
El regidor d’Hisenda, Marc Piferrer, ha explicat que “aquest any hem volgut fer un esforç per contenir la pressió fiscal i donar estabilitat als veïns, especialment en un context econòmic encara marcat per la inflació”. Segons el regidor, “gràcies a l’esforç col·lectiu dels últims anys, podem congelar la major part dels tributs i mantenir la qualitat dels serveis públics”.
En concret, es congelen l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, l’Impost sobre Activitats Econòmiques i altres tributs com la taxa d’obertura d’establiments. Bona part d’aquests tributs havien patit increments en exercicis anteriors.
Pel que fa als ajustos, cal destacar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que creix un 2%, una xifra inferior a la inflació interanual actual (2,6%). “L’objectiu és poder mantenir la qualitat dels serveis municipals en un context generalitzat d’increment de costos”, ha explicat el regidor. En aquest impost, es mantenen totes les bonificacions aprovades l’any passat, i s’amplia la relativa a la instal·lació de plaques solars, que a partir d’ara també beneficiarà hotels, a més d’habitatges, comerços i indústries.
Pel que fa a la taxa d’escombraries, s’aplicarà un increment del 22%, però amb noves bonificacions. En aquest cas, la normativa extra municipal estableix que el servei de recollida i tractament de residus s’ha de finançar exclusivament amb una taxa específica, sense aportacions d’altres vies. “Tenint en compte que el 2026 entrarà en vigor el nou contracte de recollida, que millorarà el servei però també comporta un cost més elevat, és necessari pujar les tarifes”, ha explicat Piferrer.
Bonificacions del 35% si s'utilitza la deixalleria
“Treballem perquè aquest esforç es tradueixi, cada vegada més, en un millor servei per als veïns”. A més, les persones usuàries de la deixalleria obtindran una bonificació del 35% sobre la taxa.
També s’incrementa un 5% la taxa del servei de subministrament d’aigua, motivat per l’augment dels costos generals del servei.
“Som conscients de l’esforç que representa qualsevol increment”, remarca Piferrer. “Per això, volem que cada euro que aportin els veïns es tradueixi en un servei millor i més eficient.”
Les ordenances fiscals s’han aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC i SGdP), l’abstenció d’ERC i En Comú Podem, i el vot en contra de Junts i VOX.
