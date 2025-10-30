La Fira de Sant Andreu de Torroella se celebrarà sense animals
L'esdeveniment retira tot el que té a veure amb bestiar arran de les mesures per la dermatosi nodular, però es mantindrà amb activitats tradicionals lúdiques
La 631a Fira Agrícola i Ramadera de Sant Andreu de Torroella de Montgrí se celebrarà el darrer cap de setmana de novembre sense la presència d’animals, arran de les mesures preventives decretades per la Generalitat de Catalunya per contenir la dermatosi nodular contagiosa del bestiar boví.
La fira no comptarà amb el Concurs de Gossos d’Atura, les exhibicions eqüestres ni el concurs de coloms de raça, i tampoc hi haurà animals de granja. Tot i això, l’Ajuntament ha reafirmat la seva voluntat de mantenir la fira i potenciar-ne les activitats lúdiques, culturals i familiars.
Es mantindran propostes tradicionals com les cercaviles, la mostra d’entitats locals, la Fira en el Record i els mercats d’artesania i alimentació, que contribueixen a consolidar aquest esdeveniment com un punt de trobada social i comercial de referència a les comarques gironines.
Suport al sector
La regidora de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Fires, Dúnia Oliveras, ha assegurat que, un cop coneguda la prohibició, “ens hem posat a treballar immediatament per buscar noves activitats i garantir la continuïtat de la fira amb una oferta prou atractiva i diversa”. Oliveras ha transmès també el suport del consistori al sector ramader, que afronta “uns moments especialment difícils a causa de la crisi sanitària”.
Una malaltia que no afecta les persones
La dermatosi nodular contagiosa és una malaltia vírica del bestiar boví causada per un virus de la família Poxviridae. Produeix lesions cutànies, febre i pèrdua de gana, i es transmet per contacte directe o mitjançant insectes. No suposa cap risc per a la salut humana.
Malgrat les restriccions, la Fira de Sant Andreu 2025 manté el seu objectiu de valorar el sector primari, la tradició i el teixit comercial i associatiu del municipi, reafirmant-se com una de les cites més rellevants del calendari anual de Torroella de Montgrí.
