Palamós engega una nova edició del servei de canguratge públic
S'adreça a infants de 3 a 12 anys a les tardes de dilluns a divendres a l'escola La Vila
Palamós posa en marxa una nova edició del servei de canguratge públic "Dona't temps": Està pensat per a infants dels 3 als 12 anys i famílies, principalment mares, per facilitar la conciliació de la vida personal, laboral, formativa, social i de salut.
L’activitat té lloc de dilluns a divendres i de 16:00 a 19:00 h, a l’escola La Vila, on diversos monitors i monitores oferiran als infants participants una atenció bàsica i d’educació en el lleure, a través d’activitats lúdiques fonamentades en els valors de la coeducació i la participació.
El projecte s’emmarca en el programa Temps x Cures de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i el Corresponsables del Ministerio de Igualdad. El servei és gestionat pel Consell Comarcal en els diversos municipis del Baix Empordà s'han sumat a la iniciativa, que són 12 en total
“Dona’t temps” és un servei gratuït que té com a objectiu facilitar la conciliació de la vida personal, laboral, formativa, social i de salut, d’aquelles persones, que en moments puntuals requereixin un servei de canguratge.
La capacitat del servei és de 20 places, i diàriament es podran apuntar fins a 18 infants, ja que 2 places restaran reservades per a situacions d’emergència.
