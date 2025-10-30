Palamós obre el termini dels ajuts per a obrir negocis en locals buits
El govern disposa també de 8000 euros en ajudes per a la renovació de tendals
L’Ajuntament de Palamós obre el mes vinent el període per sol·licitar les ajudes per a la implantació d'un negoci en locals buits. Es disposa d'una partida de 19.000 euros i els sol·licitants poden rebre un màxim de 3000 euros. El govern disposa també de 8000 euros en ajudes per a la renovació de tendals.
La línia d'ajuts per a obrir nous negocis, que es reedita un any més, amplia el seu abast a tot el municipi, més enllà dels eixos comercials consolidats.
A més, enguany s’han redefinit les despeses subvencionables, centrant-les en obres de reforma i millora dels locals, així com en la compra de mobiliari, equipament tecnològic, maquinària i eines necessàries per iniciar l’activitat.
Nova línia per a la renovació de tendals
Com a novetat, el consistori incorpora la línia destinada a la renovació o instal·lació de tendals comercials. L’objectiu és millorar la imatge urbana i reforçar la identitat visual de la campanya "La botiga vora al mar”, apostant per criteris estètics comuns entre els establiments.
Els ajuts cobriran part del cost d’adquisició, transport i muntatge dels nous tendals.
