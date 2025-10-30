Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palamós obre el termini dels ajuts per a obrir negocis en locals buits

El govern disposa també de 8000 euros en ajudes per a la renovació de tendals

Palamós promou l'obertura de negocis en locals buits.

Palamós promou l'obertura de negocis en locals buits. / Ajuntament de Palamós

Redacció

Redacció

Palamós

L’Ajuntament de Palamós obre el mes vinent el període per sol·licitar les ajudes per a la implantació d'un negoci en locals buits. Es disposa d'una partida de 19.000 euros i els sol·licitants poden rebre un màxim de 3000 euros. El govern disposa també de 8000 euros en ajudes per a la renovació de tendals.

La línia d'ajuts per a obrir nous negocis, que es reedita un any més, amplia el seu abast a tot el municipi, més enllà dels eixos comercials consolidats.

A més, enguany s’han redefinit les despeses subvencionables, centrant-les en obres de reforma i millora dels locals, així com en la compra de mobiliari, equipament tecnològic, maquinària i eines necessàries per iniciar l’activitat.

Nova línia per a la renovació de tendals

Com a novetat, el consistori incorpora la línia destinada a la renovació o instal·lació de tendals comercials. L’objectiu és millorar la imatge urbana i reforçar la identitat visual de la campanya "La botiga vora al mar”, apostant per criteris estètics comuns entre els establiments.

Els ajuts cobriran part del cost d’adquisició, transport i muntatge dels nous tendals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
  2. La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
  3. El PP de Girona demana retirar les subvencions a les entitats que han organitzat les fires populars
  4. Fires de Girona | Agenda del dimecres 29 d'octubre
  5. Fires de Girona | Agenda del dijous 30 d'octubre
  6. Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
  7. Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
  8. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys

Canviaran els sacs de poda per cubells més grans en els habitatges de Girona amb sistema porta a porta

Canviaran els sacs de poda per cubells més grans en els habitatges de Girona amb sistema porta a porta

Proposen tallar la línia R3 a Ripoll per acabar amb els col·lapses del trànsit al municipi

Proposen tallar la línia R3 a Ripoll per acabar amb els col·lapses del trànsit al municipi

Els càmpings gironins superen per primera vegada el milió de pernoctacions al setembre

Els càmpings gironins superen per primera vegada el milió de pernoctacions al setembre

Mariàngela Vilallonga publica el seu primer poemari: «Aquells anys m’explicava a mi mateixa a través de la poesia»

Mariàngela Vilallonga publica el seu primer poemari: «Aquells anys m’explicava a mi mateixa a través de la poesia»

Sant Feliu se suma a la campanya Pels Valents per la lluita contra el càncer infantil

Sant Feliu se suma a la campanya Pels Valents per la lluita contra el càncer infantil

La solució dels experts per frenar el problema de la contaminació plàstica al fons marí

La solució dels experts per frenar el problema de la contaminació plàstica al fons marí

La Fira de Sant Andreu de Torroella se celebrarà sense animals

La Fira de Sant Andreu de Torroella se celebrarà sense animals

Malestar entre les jugadores del Bisbal Bàsquet després que algú les gravés a les dutxes: "L'ajuntament no ha fet res"

Malestar entre les jugadores del Bisbal Bàsquet després que algú les gravés a les dutxes: "L'ajuntament no ha fet res"
Tracking Pixel Contents