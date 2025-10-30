Sant Feliu se suma a la campanya Pels Valents per la lluita contra el càncer infantil
Escuts personalitzats de la Policia Local es vendran durant actes i esdeveniments al municipi
Sant Feliu de Guíxols s’ha sumat a la campanya “Pels Valents”, una iniciativa solidària destinada a donar suport a la lluita contra el càncer infantil. L’Ajuntament i la Policia Local han formalitzat aquest matí l’adhesió en un acte públic a la sala de plens. A partir d’ara, els escuts personalitzats de la Policia Local de Sant Feliu es vendran durant actes i esdeveniments al municipi, on també s’instal·larà la carpa oficial amb altres productes solidaris.
La campanya Escuts Solidaris, activa des del 2017 està a punt al milió d’euros recaptats.
A més, el consistori ha anunciat que la recaptació íntegra de la Milla Popular de 2026 es destinarà a aquesta causa. Els fons recollits es faran arribar a l’Hospital Sant Joan de Déu.
A l’acte d’adhesió hi han assistit l’alcalde Carles Motas, l’inspector de la Policia Local Marc Peña, el sotsinspector Adrià Rodríguez, i el cofundador de la campanya Xavier Muñoz, juntament amb altres representants municipals i del cos policial.
Amb aquesta iniciativa, Sant Feliu vol contribuir a superar la xifra simbòlica del milió d’euros que la campanya s’ha marcat com a objectiu. Les persones que vulguin col·laborar també poden fer donacions en línia a través del web oficial paralosvalientes.com.
