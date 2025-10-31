La Bisbal d'Empordà farà la Fira Indilletres al passeig Marimon Asprer, després de la incertesa per les obres al Firal
L'organització celebra que bona part de les editorials han confirmat l'assistència, tot i el canvi d'ubicació
La Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà celebrarà la seva 8a edició els propers 6 i 7 de setembre, tal i com estava previst. Això sí, no serà al pavelló firal com es feia habitualment. El motiu són unes obres que des de l'Ajuntament i l'organització lamenten que és "impossible" que acabin a temps per acollir el certamen. De fet, tant el consistori com la mateixa fira han esperat al màxim per confirmar el canvi d'ubicació, ja que el pavelló és "el lloc ideal" per poder duu a terme totes les activitats previstes. Com a pla alternatiu, l'Ajuntament cedirà una carpa de 1.000 metres quadrats que s'instal·larà al Passeig Marimon Asprer, que serà el lloc on es farà aquest any l'Indilletres.
Des de l'organització celebren que la gran majoria de les 46 editorials que estava previst que participessin a la fira hagin confirmat l'assistència de nou, malgrat el canvi d'ubicació. A més, també hi haurà dues llibreries locals -La Siglantana i l'Esborrany- a més de set bibblioteques. Entre la trentena d'activitats programades, hi ha una àmplia varietat de propostes: des de debats, fins a conferències, tertúlies, recitals de poesia, activitats infantils, concerts, exposicions i una vintena de presentacions de llibres. A més, també es lliurarà el VII Premi Llucieta Canyà de crítica literària publicada.
Els organitzadors ressalten que, en la 8a edició, mantenen l'aposta ferma "pel foment de la llengua i la cultura catalanes, amb la voluntat d'enriquir el panorama literari i generar nous lectors en català". Així mateix, subratllen que la Indilletres s'ha consolidat com una "fira de referència a les comarques gironines, reconeguda i estimada pel públic i pel sector editorial".
La inauguració anirà a càrrec de la il·lustradora i ninotaire Pilarín Bayés. Serà el dissabte 6 de desembre a dos quarts de dotze del matí. Els impulsors de la fira ressalten que, amb més de sis dècades de trajectòria, Bayés és "una de les figures més estimades de la cultura catalana". És autora de centenars de llibres i il·lustracions que han acompanyat diverses generacions de lectors. A més, la seva presència "simbolitza l'esperit obert, creatiu i intergeneracional que defineix Indilletres".
Més tard, a les sis de la tarda, serà el torn d'una altra de les activitats destacades. Araceli Bruch i Toni Sala protagonitzaran la conversa "La força creadora de Mercè Rodoreda", en la qual reflexionaran sobre la personalitat literària de l'escriptora, la seva etapa empordanesa i el paper que va tenir Romanyà de la Selva en la seva evolució creativa.
Una tarda dedicada a Rodoreda
La tarda dedicada a Rodoreda posarà la cirereta final amb el concert 'La salamandra' del duet L'Arannà, que és una proposta de creació pròpia inspirada en l'univers de l'escriptora. L'espectacle converteix en cançons fragments d'alguns dels seus contes més emblemàtics com 'Viatges i flors' o 'Jardí vora el mar'. "Una manera de redescobrir Rodoreda des d'una nova perspectiva, on la música i la paraula s'uneixen per retre homenatge a una creadora essencial", exposen des de la fira.
En total, es reuniran 46 editorials independents que publiquen en català i arreu dels Països Catalans; a més de dues llibreries bisbalenques (La Siglantana i l'Esborrany) i set biblioteques. Serà, doncs, un aparador de llibres de 180 metres. A més, a través dels debats, s'abordaran temàtiques com la relació entre l'arquitectura i la cultura, o el paper dels mitjans de comunicació en la normalització del català.
Un altre dels actes rellevants serà la presentació de l'obra guanyadora del premi Empordà de Novel·la. El guardó l'atorguen 36 ajuntaments de la comarca i reconeix la creació literària vinculada al territori. Enguany el guanyador és Rafel Casas per la seva obra 'El moment'. El jurat destaca la força narrativa i el retrat humà dels personatges de la novel·la.
Paral·lelament, també s'han organitzat activitats adreçades a la mainada. Per exemple, l'espectacle 'Pomes, peres i poemes' a càrrec de La Sola Cia. O els 'Contes dins la capsa' que oferirà la narradora Olga Cercós.
Per últim, tancarà la fira l'espectacle 'Lisèrgica espardenya', una proposta de música i poesia que unirà la banda Remei de Ca la Fresca i la poeta Maria Callís.
