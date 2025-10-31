Calonge i Sant Antoni increment l'IBI un 2% i les escombraries un 3%
L'Ajuntament ha optat per mantenir la majoria d'impostos i taxes congelat
Calonge i Sant Antoni pujarà un 2% l'IBI, un 3% les escombraries i manté la resta d'impostos i taxes congelats. La modificació de les ordenances s'han aprovat al darrer ple municipal amb els dotze vots favorables de l’equip de govern -Junts, PSC, Avancem, Guanyem, PP i Tots pel Poble- i cinc vots en contra d’ERC, i SOM-CISA.
En el cas de l'IBI s’apuja el tipus de gravamen dels béns immobles urbans de l’1,1649% a l’1,1882%, mentre que es manté el tipus de béns rústics en el 0,60%.
Amb relació a la taxa d’escombraries, s’ha proposat i aprovat una nova tarifa.
En el cas dels habitatges, per exemple, seran 294,41 € (el 2025 eren 285,83 €).
Altres casos són els dels càmpings, amb 85,93 € per parcel·la (es manté la tarifa sense augments); restaurants i bars, 1.439,26 € fins a 100 metres quadrats i 227,20 € per cada 25 metres quadrats d’excés (fins ara eren 1.397,34 € i 220,58 € per cada 25 metres quadrats d’excés); i supermercats, 926,78 fins a 100 metres quadrats i 461,93 € per cada 50 metres quadrats d’excés (fins ara, 899,79 € i 448,48 € per cada 50 metres quadrats d’excés).
Tal com pertoca per obligació legal, els ingressos en aquest apartat seran equivalents al cost anual del servei que segons ha informat l'Ajuntament ascendeix a 5.793.650,68 €.
Des del govern remarquen que els increments que s’han fet amb la màxima contenció possible, responen únicament "al compliment de la legislació vigent pel que fa a la gestió de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que obliga a establir recursos econòmics als ens locals perquè siguin destinats a la prevenció, la producció i la gestió dels residus i al foment de l’economia circular".
L’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, manifesta que "apostem per no augmentar la pressió fiscal" i ha afegit que "tenim present el gran esforç que han fet al llarg d’aquests dos darrers anys, en els quals la taxa per a la recollida d’escombraries i neteja viària ja ha crescut prou”.
Paral·lelament, i per indicació d’un decret de l’Estat, els atestats emesos per la Policia Local en matèria d’accidents de circulació passen a ser emesos de forma gratuïta.
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda
- «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- L'art de l'arròs: de veure l'àvia cuinar a preparar paelles en casaments