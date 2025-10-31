Calonge i Sant Antoni puja un 2% l'IBI i un 3% la taxa d'escombraries
El paquet fiscal manté congelada la majoria d’impostos i taxes del municipi
El ple de Calonge i Sant Antoni ha aprovat aquest dijous les ordenances fiscals de 2026 amb dotze vots favorables (Junts, PSC, Avancem, Guanyem, PP i Tots pel Poble) i cinc en contra (ERC i SOM-CISA). L'Ajuntament manté congelada la majoria d’impostos i taxes, però inclou una pujada de l’IBI del 2% i un increment del 3% en la taxa de recollida d’escombraries.
En el cas de l’IBI, el tipus per als béns urbans passa de l’1,1649% a l’1,1882%, mentre que el dels rústics es manté en el 0,60%. La taxa d’escombraries s’actualitza amb una nova tarifa: als habitatges serà de 294,41 euros (285,83 euros el 2025).
En activitats econòmiques, els càmpings continuaran pagant 85,93 euros per parcel·la; bars i restaurants abonaran 1.439,26 euros fins a 100 m² i 227,20 euros per cada 25 m² addicionals (fins ara 1.397,34 i 220,58); i els supermercats, 926,78 euros fins a 100 m² i 461,93 euros per cada 50 m² d’excés (abans 899,79 i 448,48). Segons el consistori, els ingressos d’aquesta taxa s’ajustaran al cost anual del servei, xifrat en 5.793.650,68 euros, en compliment de la normativa de residus i sòls contaminats.
L’alcalde, Jordi Soler, defensa que “apostem per no augmentar la pressió fiscal als veïns i veïnes del municipi”, i sosté que la taxa d’escombraries ja havia crescut “prou” els dos últims anys. Paral·lelament, i per aplicació d’un decret estatal, els atestats de la Policia Local en accidents de trànsit passaran a emetre’s de manera gratuïta.
