La deixalleria de Palafrugell ha rebut aquest 2025, 3500 tones de residus i 20.000 entrades d'usuaris
L'equipament compleix 25 anys amb 2000 usuaris l'any i l'Ajuntament fa una crida a continuar utilitzant el servei
La deixalleria municipal de Palafrugell ha registrat en el que portem d'any l'entrada de 3500 tones de residus que han dipositat 2000 usuaris en 20.000 entrades. Són les darreres xifres d'un equipament que compleix 25 anys. Per continuar fomentant el reciclatge s'engegaran accions.
Els voluminosos lideren el rànquing de materials dipositats amb 1.300 tones, seguits de la runa (720 t), la poda (400 t) i la fusta (350 t). A més, el centre gestiona residus especials i aparells elèctrics i electrònics (RAEE), que requereixen tractament específic. El volum total ha anat augmentant de manera sostinguda durant els darrers quinze anys, segons fonts municipals.
Bonificacions de fins al 60% en la taxa
El consistori destaca l’impacte de la deixalleria en la reducció de residus i en el sistema de bonificacions. Actualment, els particulars que realitzen 6 aportacions anuals en 4 mesos diferents poden obtenir un 30% de descompte a la taxa d’escombraries.
Les persones que practiquen compostatge casolà poden sumar una reducció extra del 25%, arribant fins a un 60% de bonificació total si també fan ús de la deixalleria.
Nous serveis
Coincidint amb l’efemèride, s’han presentat accions per potenciar el servei, com la Biblioteca Circular d’intercanvi de llibres, una nova àrea de triturat vegetal i una campanya de recollida de petits aparells electrònics als instituts.
Al novembre també s'activarà la iniciativa “25 dies – 25 reptes” amb continguts sobre reciclatge a les xarxes municipals.
L’Ajuntament de Palafrugell ha commemorat aquest matí els 25 anys amb una visita de l’alcaldessa, Laura Millán, i el regidor de Qualitat Urbana, Xavier Rangel, acompanyats dels tècnics i treballadors del servei. L’acte ha servit per reconèixer la tasca del personal i per fer una nova crida a la ciutadania a utilitzar la deixalleria de manera regular com a eina clau per reduir residus i fomentar la sostenibilitat.
La deixalleria està situada al Camí Vell de Tamariu s/n iobre de dilluns a dissabte de 8 h a 13 h i de 15 h a 20 h.
