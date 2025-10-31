Nou contracte d'aigua a Begur, 15,3 milions per vuit anys
L'Ajuntament ha començat els tràmits per licitar la nova concessió
L'Ajuntament de Begur ha començat els tràmits per a licitar la nova concessió del servei d'aigua i clavegueram per vuit anys i un pressupost de 15,3 milions d'euros.
L’actual contracte amb l’empresa concessionària COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA finalitzarà el 17 de gener de 2026, després d’haver-se esgotat el període inicial i les pròrrogues previstes. Amb l’objectiu de garantir la continuïtat i la qualitat del servei, el consistori ha iniciat els tràmits administratius per a la nova adjudicació mitjançant procediment obert.
L’alcaldessa, Maite Selva, ha posat de manifest que”aquest nou contracte és una peça clau per garantir un servei d’aigua eficient, sostenible i adaptat a les necessitats actuals i futures del nostre municipi".
Ha afegit que "l’aigua és un recurs essencial, i el nostre objectiu és assegurar-ne la gestió amb criteris de qualitat, seguretat i responsabilitat mediambiental".
La nova licitació ha de servir per"garantir un model de servei modern i sostenible que beneficiï tots els veïns i veïnes de Begur i Esclanyà.”
En la sessió plenària, també es van aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran la contractació.
La convocatòria de la licitació es publicarà al perfil del contractant de l’Ajuntament, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Les empreses interessades disposaran de 26 dies naturals per presentar les seves ofertes des de l’endemà de la publicació de l’anunci.
El Ple va acordar, a més, garantir la prestació del servei en cas que no s’hagi adjudicat el nou contracte abans del venciment de l’actual, facultant l’empresa concessionària actual per continuar prestant el servei de manera provisional fins a la formalització del nou contracte.
