Palafrugell engega la reforma del Centre Fraternal, un edifici cultural neuràlgic amb gairebé un segle i mig d'història
Les obres costen més d'1,2 milions, es faran en dues fases i ja se n'han lligat 700.000 euros de finançament
Palafrugell ha engegat aquest dilluns la reforma del Centre Fraternal, un espai cultural neuràlgic del municipi amb quasi un segle i mig d'història. Les obres, que costen més d'1,2 milions d'euros, permetran adequar l'edifici a la normativa actual i, sobretot, poder-ne reobrir el teatre i algunes de les plantes interiors que actualment estan en desús. Els treballs es faran en dues fases i ja se n'ha lligat el finançament de la primera, que puja a més de 700.000 euros. El president de l'Associació Centre Fraternal, Xavier Llimona, ha subratllat que aquest dilluns és un dia "històric" que inicia el camí per recuperar l'edifici com a "espai de referència" per a l'activitat escènica, social i associativa de Palafrugell.
Situat a la plaça Nova, l'edifici que acull el Centre Fraternal de Palafrugell data del 1878. És propietat de la Societat Cultural i Recreativa del municipi des del 1897 i està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Està format per dos cossos independents units per un vestíbul central. En un d'ells hi ha el cafè, les biblioteques i diverses sales; a l'altre, la sala polivalent -en forma de teatre clàssic- i l'escenari. En total, l'edifici té tres plantes, un semisoterrani i un soterrani.
El Centre Fraternal és un dels punts neuràlgics de la cultura i l'associacionisme de Palafrugell. S'hi porten a terme diferents cursos, tertúlies, trobades d'entitats o la quina de Nadal, entre d'altres. Però l'edifici no s'adequa a la normativa de seguretat, i les seves condicions estructurals fan que no es pugui aprofitar del tot. Entre d'altres, al teatre no s'hi poden fer obres i també hi ha sales tancades a les plantes superiors.
Ara, però, Palafrugell engega el camí per poder tornar a recuperar-lo del tot a través d'una reforma gairebé integral. Un projecte col·lectiu que han impulsat els 680 socis i sòcies de l'Associació Centre Fraternal Societat Cultural i Recreativa, i que compta amb el suport econòmic de l'ajuntament, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat.
A grans trets, les obres han de permetre adequar l'edifici a les normatives actuals de seguretat, accessibilitat i prevenció d'incendis; permetre reobrir el teatre com a espai polivalent; adequar les diferents sales i la planta que ara està en desús; habilitar camerinos, i obrir una sala de projeccions com a espai de difusió històrica, entre d'altres. A més, la reforma també permetrà recuperar l'antiga entrada del teatre -actualment, tapada amb un mur- de manera que el públic, quan hi accedeixi, vegi directament l'escenari.
Més d'1,2 milions
La reforma té un pressupost global d'1,28 milions d'euros. D'aquests, 725.437,97 corresponen a la primera fase de les obres, que és la que s'ha engegat aquest dilluns. Inclou els treballs estructurals i de seguretat de tot l'edifici, l'adequació a la normativa contra incendis -entre d'altres, substituint el terra de fusta del teatre- i la rehabilitació del vestíbul, la planta baixa i l'escenari.
D'aquest global, els socis del centre n'aporten cap a un 20% del pressupost. L'Ajuntament de Palafrugell, per la seva banda, hi posa 360.000 euros (repartits en tres anualitats); la Diputació de Girona, 120.000 euros, i el Departament de Cultura, cap a uns 100.000 euros.
Coincidint amb l'entrada dels operaris a l'edifici, l'associació ha dut a terme un acte simbòlic que marca l'inici de les obres. El seu president, Xavier Llimona, ha aixecat un dels taulons del terra de fusta del teatre, amb l'assistència dels membres del consistori, membres de la junta de l'Associació i representants d'entitats i altres institucions.
Dia "històric"
Llimona ha explicat que avui és "un dia històric" perquè s'inicien "unes obres llargament treballades i desitjades". "El Centre Fraternal sempre ha estat un punt neuràlgic de la cultura del poble, perquè aquí s'hi han fet moltes obres de teatre i també és on van néixer les Festes de Primavera", ha dit Llimona.
"Engeguem una reforma que és gairebé integral", ha destacat el president de l'associació. Perquè, de fet, de tots els espais que té l'edifici, els únics que no es veuran afectats per les obres són el cafè-restaurant que dona a la plaça Nova, les dues biblioteques (l'antiga i la nova), la sala d'actes i alguns espais de reunions.
Xavier Llimona ha explicat, però, que encara no es pot determinar amb certesa quant temps durarà aquesta primera fase de la reforma. "És un edifici vell, per la qual cosa podrien sortir-hi molts imprevistos; per això, no podem posar una data definitiva", ha precisat el president. Recordant, això sí, que l'inici de la reforma s'ha fet esperar, perquè va començar a parlar-se del projecte l'any 2013 (i fins i tot, es va arribar a crear un consorci que posteriorment es va haver de dissoldre i buscar una altra via per engegar les obres).
L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, ha posat en relleu que el Centre Fraternal és "un punt neuràlgic" de la vida escènica, social i associativa del municipi. Millán ha subratllat que l'ajuntament "havia de ser part" de les obres de reforma i ha avançat que, mentre durin els treballs, el consistori buscarà espais alternatius per dur-hi a terme les activitats. Per exemple, aquest any la quina de Nadal es farà a l'institut Frederic Martí Carreras.
L'alcaldessa també ha explicat que, un cop acabin les obres, el consistori també podrà disposar d'espais al Centre Fraternal per dur-hi a terme activitats. Aquest és un dels punts que, precisament, recull l'acord per al finançament de la reforma. "Al capdavall, l'objectiu que tenim uns i altres és fer que la cultura de Palafrugell camini; i per tant, disposar d'aquest espai com a sala municipal per a tota la població és vital", ha conclòs.
Un cop acabi la primera fase de la reforma -actualment, sense data- quedarà encara dur-ne a terme una segona. En aquest cas, els treballs costen 599.068,44 euros i se centraran a acabar les plantes semisoterrani, primera i segona, i adequar les oficines del Centre Fraternal.
