Sant Feliu aprova una moció per a la redacció d'un protocol per a la climatització dels centres educatius
La proposta dels Comuns pretén impulsar mesures per contrarestar les lesies altes temperatures que cada vegada afecten més les aules a les èpoques de calor
El grup municipal dels Comuns de Sant Feliu de Guíxols ha impulsat una moció que es va aprovar en el ple de l’Ajuntament per a la redacció d’un protocol municipal per a la climatització dels centres educatius del municipi, davant les lesives altes temperatures que cada vegada afecten més les aules durant els mesos de calor.
El text aprovat preveu elaborar un mapa de diagnosi dels centres i espais educatius de la ciutat per conèixer l’estat actual i identificar quines són les millores necessàries per garantir una climatització adient.
A partir d’aquesta anàlisi, es desenvoluparà un protocol de criteris de confort tèrmic (temperatures, humitat, ventilació…) i es definiran mesures estructurals com instal·lar tendals d’ombra als patis, fonts d’aigua o reforçar l’aïllament tèrmic dels edificis. Finalment, aquest protocol serà presentat per aprovar-se al Consell Escolar Municipal.
A més, la moció insta el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a no endarrerir la convocatòria de subvencions destinades als municipis: tant per a la transformació i renaturalització dels patis escolars com per a les obres i actuacions que millorin el confort tèrmic de les aules i espais de treball. Des dels Comuns es recalquen que cal actuar ara, entre la tardor i l’hivern, per evitar que quan arribi el mes de maig es repeteixin situacions de xafogor insuportables a les escoles del municipi.
