La Bisbal destinarà més de 280.000 euros al Terracotta Museu el 2026
L'Ajuntament destina 7.000 euros més a l'equipament respecte a l'anterior exercici
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar dimarts passat el pressupost del Terracotta Museu per a l’exercici 2026, que ascendeix a 280.500 euros, un increment del 2,7% respecte a l’any anterior. Segons apunta el consistori, el pressupost reflecteix una "estratègia de creixement equilibrat i responsable, amb una distribució equitativa entre ingressos i despeses que garanteix la viabilitat financera i el creixement sostingut del museu com a referent cultural, educatiu i turístic del municipi".
L’alcalde Òscar Aparicio Pedrosa ha destacat que «el pressupost de 2026 per al Terracotta Museu és una clara demostració del compromís municipal amb la cultura i el patrimoni local». I ha afegit: «L’Ajuntament manté l’aportació municipal amb 170.000 euros anuals, el 60% dels ingressos del museu». «Amb aquest increment de 7.000 euros respecte a l’any anterior, reforcem els pilars sobre els quals s’assentarà el creixement sostenible del museu: la consolidació de les subvencions públiques, l’impuls de les activitats educatives i la potenciació dels ingressos propis a través de la botiga i les visites guiades», ha afegit
Reconeixement com a moseu d'interès nacional
De cara al 2026, l’equipament afronta el repte d’obtenir el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a museu d’interès nacional, un pas que consolidaria la seva posició com a principal referent de la ceràmica catalana a escala cultural, turística i industrial.
El Terracotta Museu continua així la seva trajectòria com a equipament de referència, contribuint a la difusió del patrimoni ceràmic, a la promoció de l’educació artística i al desenvolupament del turisme local, reforçant la projecció de la Bisbal d’Empordà com a capital de la ceràmica.
