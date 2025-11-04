Palafrugell afronta inversions per un valor superior als 12 milions d'euros
La construcció d'una nova nau de residus, l'adequació del camp del Gregal o el camí de ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa són algunes de les actuacions destacades
L'Ajuntament de Palafrugell està portant a terme inversions per un valor superior als 12 milions d'euros. Es tracta d'actuacions d'obres i projectes de millora. La nova nau de residus amb una inversió d'1,5 milions d'euros, l'adequació del camp del Gregal amb un milió d'euros i obres a diferents carrers del municipi són algunes de les actuacions que el govern destaca. Una gran part estan finançades pels fons europeus Next Generation.
El camí de ronda de Tamariu i Cala Pedrosa (600.000 euros), la millora del passeig Francesc de Blanes de Llafranc (370.000), o el projecte d'ampliació dels Horts comunitaris de les Arenes (48.000) són altres obres en execució o que es portaran a terme.
L'alcaldessa, Laura Millán, ha destacat que aquest volum "és fruit d'una planificació rigorosa i d'una voluntat clara de millorar la vida dels veïns". També posa de manifest que "cada actuació, gran o petita, respon a la mateixa idea: fer un Palafrugell més amable, segur i amb més qualitat urbana".
La nova nau de 1300 metres quadrats de residus concentrarà en un únic espai els serveis municipals de recollida i neteja viària. Estarà situada al carrer de la Metal·lúrgia. Tindrà zona d’oficines, vestidors i aparcament per a vehicles petits, així com un hangar i taller per a la maquinària de neteja. El projecte es preveu enllestit abans de l’estiu. Permetrà millorar l’eficiència del servei i oferir unes condicions de treball més modernes i segures per al personal.
El projecte del Camp del Gregal inclou la construcció de nous vestidors, la renovació completa de les instal·lacions i la millora de l’entorn immediat. Aquesta actuació, amb un cost aproximat d’un milió d’euros, actualitzarà un equipament esportiu molt utilitzat al barri del Molí de Vent, amb espais més funcionals, accessibles i adaptats a les necessitats actuals. S'espera que estigui acabat durant els primers mesos del 2026.
S’estan executant diverses obres de millora de la circulació i de la via pública. Destaca la tercera fase de l’avinguda d’Espanya, que s’ha de completar durant la primera part del 2026; i l’aparcament de la plaça Floreal, a la Granota, amb un cost aproximat de mig milió d’euros. El projecte anirà acompanyat de la creació d’un nou aparcament a la plaça Floreal.
Els fons europeus Next Generation també han permès impulsar una actuació clau en un dels sectors més degradats del municipi: la zona de l’Avinguda Garcia Lorca i els pisos Sant Martí. La subvenció, de més de cinc milions i mig d’euros, està fent possible la rehabilitació dels habitatges i la reforma integral del vial, amb l’objectiu de millorar la qualitat urbana i la imatge d’aquest àmbit.
Una altra obra fonamental per al municipi és la renovació total de la canonada principal d’aigua de Palafrugell, que s’està executant per fases a diferents carrers amb un milió d'euros d'inversió. Es preveu un estalvi aproximat d’uns 26.000 metres cúbics d’aigua cada any.
També destaquen actuacions acabades com la millora i rehabilitació de la Biblioteca Municipal, la reforma de les Torretes, la substitució de la tanca del pavelló d’hoquei, la millora de la coberta del Mercat de la Carn i la renovació de l’enllumenat al centre comercial.
