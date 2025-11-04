Palamós avança en la consulta sobre el canvi de topònim per afegir Sant Joan
L'Ajuntament ha fet una nova edició dels dos estudis i s'han repartit 11.000 fulletons informatius per obtenir el màxim de participació el 23 de novembre
L'Ajuntament de Palamós avança en les accions prèvies a la consulta popular sobre la possibilitat de canviar el topònim actual pel de Palamós i Sant Joan. Per continuar oferint a la ciutadania la màxima informació en referència al procés històric de creació i creixement de les dues poblacions, s'ha fet una nova edició d'exemplars que inclouen els dos estudis presentats el 2023. També s'ha fet arribar la informació de la consulta als domicilis. S'han editat 11.000 fulletons.
El procés d'agregació va ser el 1942 unint les dues poblacions.
“Cap als orígens de Palamós i Vila-romà”, i “El procés d’agregació de Sant Joan de Palamós a Palamós” són els estudis que van elaborar el doctor en història Elvis Mallorquí i el doctor en medi ambient, geògraf i humanista, David Pavón, respectivament.
Els dos professors de la Universitat de Girona (UdG) col·laboren amb l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, dirigit en aquell moment pel doctor Joaquim Nadal i Farreras, entitat a la qual l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós va fer l’encàrrec d’elaboració d’aquests estudis, seguint la petició realitzada per l’Associació de Veïns de Sant Joan, amb l’objectiu de tenir més informació i fer difusió, de la història de les dues poblacions i la seva annexió.
La nova edició ja es pot adquirir a la botiga del Museu de la Pesca; o bé consultar-los en línia, descarregant aquests documents en la seva versió digital i de manera gratuïta, accedint a la pàgina web de l’Ajuntament de Palamós.
L’Àrea de Participació Ciutadana segueix treballant per donar la màxima difusió a la consulta popular que sobre el topònim municipal es durà a terme el 23 de novembre.
Per això s’ha fet arribar la informació de la consulta a tots els domicilis del municipi, amb la distribució d’11.000 fulletons. A banda aquest material també es donarà en mà, mitjançant els punts de distribució que s’ubicaran als accessos a les escoles, coincidint amb les sortides dels alumnes, per a poder lliurar el fulletó als pares, mares o familiars presents.
Aquest punt de distribució del fulletó també se situarà al Mercat Municipal, en aquest cas coincidint amb els dimarts i dissabtes.
La consulta a la qual podran participar els majors de setze anys tindrà lloc de 9 a 20 h, i hi haurà disponibles dos espais habilitats de votació. Per una banda, la sala polivalent de la Biblioteca Municipal “Lluís Barceló i Bou”, al parc dels Països Catalans; i per l’altra, l’Aula d’Aprenentatge, al carrer de la Riera, 31.
Hauran de respondre amb un “Sí” o un “No” a si “Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se “Palamós i Sant Joan”?”.
La unió de dos pobles
Al mes d’abril de l’any 1940 Palamós iniciava els tràmits d’agregació del terme de Sant Joan, que des del 1800 era un municipi propi. L’any 1942 es va fer efectiva l’annexió. L’expedient esmentava les dificultats econòmiques de Sant Joan en contrast amb el desenvolupament de Palamós, que tenia la voluntat d’expandir-se.
L’any 1940 Palamós tenia un terme municipal de no gaire més d’un quilòmetre quadrat i més de 5.000 habitants. Sant Joan, en canvi, disposava de 12 quilòmetres quadrats i gairebé 1.500 habitants.
