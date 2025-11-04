Palamós recorrerà la sentència que anul·la les contribucions especials de La Fosca
El govern considera que és un projecte essencial una millora integral
L'Ajuntament de Palamós ha presentat un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona que anul·la les contribucions especials de les obres d'urbanització de La Fosca donant la raó als veïns. El govern de Palamós (ERC-PSC) considera que és un projecte essencial per al sector.
Segons les fonts municipals, es presenta el recurs "perquè és un projecte essencial per a La Fosca i permetrà arranjar de forma global aquests espais que des de fa anys els falta una millora integral". Les obres no només milloraran estèticament el sector, sinó també en serveis.
Una gran part de veïns han de pagar el 90% del cost de les obres urbanització de la segona fase del sector que estan pressupostades en 3,8 milions d'euros. En la primera fase el 2003 ja es van aplicar aquestes contribucions especials.
El mes passat es va donar a conèixer la sentència que resol el recurs presentat per tres veïns on es considera que per part del consistori no es va justificar prou bé el repartiment dels costos ni el suposat benefici per als propietaris afectats.
Els veïns esperen, tal com manifestava el seu advocat, Carles Ribas, a Diari de Girona, el mes passat, que l'Ajuntament negociï amb els veïns una quantitat raonable.
Projecte aprovat el 2022
El projecte de la segona fase de les obres es va aprovar l'estiu del 2022 amb la previsió de començar l'any següent. Els tràmits, però, estan aturats.
S'han de centrar en el sector delimitat per la carretera de la Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de la Fosca i el carrer de l'Església.
Existeix un altre recurs interposat al jutjat per part de 180 propietaris. Estava previst que demanessin la suspensió temporal a l'espera del que decideixi l'Ajuntament.
