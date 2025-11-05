Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una avaria deixa sense internet a part del Baix Empordà

El servei està interromput des de primera hora de la tarda

Una antena telefònica

Redacció

Girona

Una avaria a Telefònica ha deixat sense servei de fibra a bona part del Baix Empordà aquesta tarda. Des de primera hora de la tara, internet ha deixat de funcionar a municipis com Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Palamós o Palafrugell.

Als voltants de les cinc de la tarda, el servei s'ha anat recuperant lentament a alguns dels municipis afectats.

De moment, es desconeix el motiu de l'avaria.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

