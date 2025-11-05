Una avaria deixa sense internet a part del Baix Empordà
El servei està interromput des de primera hora de la tarda
Una avaria a Telefònica ha deixat sense servei de fibra a bona part del Baix Empordà aquesta tarda. Des de primera hora de la tara, internet ha deixat de funcionar a municipis com Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Palamós o Palafrugell.
Als voltants de les cinc de la tarda, el servei s'ha anat recuperant lentament a alguns dels municipis afectats.
De moment, es desconeix el motiu de l'avaria.
