SOS Costa Brava engega una campanya de micromecenatge per alliberar els camins de ronda
L'objectiu és disposar de fons econòmics, i de més col·laboradors per tenir una xarxa activa de control de l'estat dels itineraris i poder reclamar a l'administració la restauració i obertura del patrimoni públic
SOS Costa Brava ha començat una campanya de micromecenatge per a recollir fons contra la privatització dels camins de ronda de la Costa Brava. S'espera obtenir més recursos econòmics i sumar noves persones protectores que facin possible el llançament d’un seguiment, diagnosi i vigilància ciutadana del sender. Es tractaria de disposar d'una xarxa de vigilància activa que permeti detectar l'estat real dels trams de camí i exigir a l'administració la restauració i obertura del patrimoni col·lectiu.
La campanya vol aconseguir inicialment 6.600 euros.
Es dona la situació que molts dels trams de camins estan tallats, degradats o ocupats per interessos privats. La federació treballa des de fa temps perquè s'obrin al públic.
El projecte que ara es tira endavant, inspirat en el model del Projecte Rius, vol implicar entitats locals, centres educatius i voluntariat en la defensa activa del litoral.
Un cop s’asseguri el finançament, SOS Costa Brava preveu designar una persona coordinadora, elaborar una guia de naturalització per definir com haurien de ser els camins respectuosos amb el paisatge i la biodiversitat, i desenvolupar un sistema d’apadrinament ciutadà per fer-ne el seguiment i la vigilància.
SOS Costa Brava fa una crida a tota la ciutadania per fer-se persona protectora de l’entitat i contribuir amb una quota anual a partir de 65 euros. També s’ofereix la possibilitat de col·laborar puntualment amb un donatiu solidari o adquirint el producte exclusiu de la campanya: un buff de regal per aquest Nadal. Cal tenir present que, des del juliol de 2025, SOS Costa Brava és entitat declarada d’utilitat pública. Això vol dir que totes les aportacions desgraven a la declaració de la renda: fins a un 80 % en els primers 250 euros donats.
Segons SOS Costa Brava, cada any augmenta el nombre de trams degradats, esfondrats o directament privatitzats, fet que posa en perill la continuïtat d’un dels principals elements identitaris de la Costa Brava. «El Camí de Ronda s’està trencant literalment, i amb ell s’està trencant la relació entre la ciutadania i el litoral. El nostre objectiu és revertir aquest procés i assegurar que tothom hi tingui accés», expliquen des de la federació.
El president de SOS Costa Brava, Jordi Palaudelmàs, ha subratllat que «aquesta campanya és una crida a sumar forces per fer possible el projecte".
"Necessitem el suport econòmic i l’impuls de la ciutadania per posar-lo en marxa i consolidar una xarxa de vigilància activa que defensi els camins de ronda», manifesta.
Garantir la continuïtat del Camí de Ronda
Segons Palaudelmas, «no necessitem inventar nous camins per atreure turisme; necessitem recuperar els que ja tenim i que s’han tancat per interessos privats. El veritable repte és garantir la continuïtat i la naturalització del Camí de Ronda, preservar-ne el valor històric i ambiental, i assegurar que continuï sent un espai de convivència, gaudi i connexió amb la natura».
La campanya de micromecenatge Camins Lliures, que s’allargarà fins a inicis de 2026, vol consolidar un moviment sostingut de defensa del litoral i demostrar que la mobilització ciutadana pot garantir l’accés públic a la costa.
Amb aquesta iniciativa, SOS Costa Brava reafirma el seu compromís amb la preservació del paisatge i la reivindicació del dret col·lectiu a un litoral obert, natural i compartit per a tothom. Totes les persones interessades a sumar-se a la campanya poden fer-ho a través del corresponent apartat web.
