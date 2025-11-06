Apareix un dofí mort a la platja de Pals
L'animal va ser localitzat el 2 de novembre, pesava uns 80 quilos i va ser traslladat a la Universitat Autònoma per fer-li la necròpsia
Un dofí d'uns 80 quilos va aparèixer mort a la platja de Pals el passat 2 de novembre.
Els Agents Rurals van localitzar i avisar a l'equip de Clínica i Rescat de la Fundació CRAM que es va desplaçar fins a la platja. L'animal va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a la realització de la necròpsia per poder determinar la causa de la mort.
La Fundació CRAM és una entitat que, a instàncies de la Generalitat, ofereix un servei d'assistència a fauna marina amenaçada els 365 dies de l'any.
Una balena
A la platja de Pals també va aparèixer el 18 d'octubre una balena morta. El El cetaci —de grans dimensions— presentava tres talls equidistants al llom. Els Agents Rurals, que també van examinar l'animal i també van avisar el Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) del Prat de Llobregat.
Va ser necessària la presència d'una retroexcavadora i un camió per treure l'animal.
Els tècnics van confirmar que es tractava d’un catxalot i, per l’estat necròtic del cos, van descartar fer l’autòpsia, tot i que van recollir mostres -com un queixal i teixit-.
Segons apuntaven els tècnics, les lesions eren compatibles amb l’impacte de l’hèlix d’un vaixell, que hauria provocat la mort de l’animal. Les restes es van preparar per al seu trasllat i posterior incineració.
