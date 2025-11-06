Aturem la C-32 crida a la mobilització per frenar la prolongació de l’autopista de Blanes a Lloret
Denuncia que el nou Estudi de Mobilitat torna a plantejar l'allargament sense cap justificació i demana centrar-se en les rondes de circumval·lació
La plataforma Aturem la C-32 després de reunir-se assemblea la setmana passada i amb representants de la Generalitat, fa una crida a la mobilització ciutadana per aturar el projecte. El col·lectiu dins SOS Costa Brava denuncia que el nou Estudi de Mobilitat torna a plantejar la prolongació de l’autopista sense cap justificació. Recorda que ha estat anul·lada dues vegades pels tribunals per incomplir la Llei de Canvi Climàtic.
Demanen que l'estudi se centri en les rondes de circumval·lació de Blanes i Lloret.
El secretari general de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, va anunciar el mes passat que abans de final d’any, sortirà a informació pública.
La plataforma ha informat que ha volgut esperar per fer un comunicat a conèixer de primera mà els resultats de l’Estudi de Mobilitat, en una reunió celebrada el passat 27 d’octubre amb el secretari, el director general d’infraestructures i el subdirector general de planificació.
Des de l'entitat exposen que, segons aquest estudi, les alternatives de millora de la xarxa viària que s'hi proposen són dues. Per una banda, la prolongació de la C-32, i de l'altra, la creació de Rondes de Circumval·lació a Blanes i Lloret.
Per la plataforma, l'estudi manté "com a opció la prolongació de la C-32 sense cap justificació prèvia, malgrat que dos projectes anteriors amb el mateix traçat van ser anul·lats pels tribunals per incomplir la Llei de Canvi Climàtic".
No entenen que es reactivi un projecte que havia estat descartat el 2024 després de reunions amb entitats i ajuntaments.
L’estudi actual manifesten que "no incorpora cap valoració ambiental ni estimació d’impacte per justificar la inclusió d’una via ràpida que travessaria els paratges d’El Vilar i Sant Pere del Bosc, zones boscoses de gran valor natural, paisatgístic i patrimonial".
L'entitat ja va instar a la Generalitat a dedicar una partida pressupostària a recuperar l’espai de bosc que va quedar arrasat en el marc dels treballs fets el juliol del 2019 per fer l’ampliació de l’autovia entre Blanes i Lloret.
A més, la plataforma lamenta que el Departament de Territori destini esforços a reobrir aquest projecte —valorat en més de 100 milions d’euros— mentre redueix les inversions en transport públic.
Per tant, demanen que l’Estudi Informatiu se centri en alternatives basades en les Rondes de Circumval·lació de Blanes i Lloret, descartant el traçat de la C-32 i qualsevol altre que passi pel Vilar i Sant Pere del Bosc. Que s'afavoreixi la mobilitat de la gent del territori i no el trànsit turístic i que es prioritzi la inversió en transport col·lectiu, especialment reprenent el projecte del tramvia Palafolls–Blanes–Lloret, com a opció més sostenible i socialment útil.
