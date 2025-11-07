Junts demana que la Generalitat destini íntegrament a Sant Feliu els 3 milions de l’herència Anlló
El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat una proposta per instar el Govern a invertir els fons en projectes socials, culturals i d’habitatge al municipi ganxó
Junts per Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per tal que la Generalitat destini íntegrament a Sant Feliu de Guíxols els prop de 3 milions d’euros provinents de la subhasta dels immobles de l’herència intestada dels germans Anlló, antics propietaris d’un ampli patrimoni hoteler i comercial al municipi.
La iniciativa, presentada a instàncies del grup municipal de Junts a Sant Feliu, reclama que aquests recursos es destinin a projectes locals de caràcter social, cultural i d’habitatge d’ús social, a través del mecanisme que el Govern consideri més adient.
Des de la formació recorden que les subhastes dels béns dels Anlló s’han allargat durant anys, deixant diversos edificis en estat de degradació al centre del municipi i frenant, segons denuncien, el desenvolupament econòmic, turístic i urbanístic de la ciutat. “Ara cal que el fruit d’aquest procés repari, en part, el perjudici que ha causat”, assenyalen.
Junts defensa que la destinació dels fons a projectes locals és “legítima i coherent” amb el compromís expressat pel Govern en una nota de premsa del 18 de desembre de 2024, en què s’indicava que els recursos d’aquestes herències s’havien de dedicar a finalitats socials, assistencials i culturals, amb preferència per al municipi o comarca dels causants.
Malgrat aquestes declaracions, la Generalitat no ha confirmat cap compromís formal per mantenir la totalitat dels fons a Sant Feliu i ha apuntat que la decisió final correspon a la Junta Distribuïdora d’Herències, fet que podria comportar que els diners acabessin repartint-se entre entitats d’altres municipis.
"Només cal voluntat política"
El portaveu del grup municipal de Junts, Toni Carrión, ha remarcat que “només cal voluntat política” per assegurar que aquests diners reverteixin en benefici de la ciutat. “Provenen d’un patrimoni que és part de la història de Sant Feliu, i és de justícia que retornin a la ciutat per poder reformar el Casino dels Nois, l’Asil Surís i impulsar habitatge públic”, ha afegit.
El grup municipal considera que Sant Feliu “no pot tornar a perdre una oportunitat com aquesta” i demana la implicació del Parlament i de l’Ajuntament per garantir que “es quedi a Sant Feliu allò que és de Sant Feliu”.
