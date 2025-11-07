Palafrugell invertirà 1,2 milions a l’avinguda García Lorca per fer-la més verda, accessible i segura
El projecte, finançat amb fons Next Generation, millorarà un dels principals eixos del municipi amb una reurbanització integral
L’Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa el projecte de transformació de l’avinguda García Lorca perquèaquest eix viari del sector sud-est del nucli urbà es converteixi en un espai més verd, accessible i segur.
L’obra, amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, s’emmarca dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, i forma part del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
El projecte preveu la reurbanització integral de l’avinguda, en un àmbit de més de 5.000 metres quadrats, des de la rotonda de l’avinguda Josep Vergés i Matas fins a l’avinguda Pompeu Fabra. S’hi construiran voreres més amples i accessibles, zones enjardinades i una nova rotonda a la cruïlla amb els carrers Sagunt i Bruguerol per millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit.
La intervenció també inclou la renovació dels paviments, l’enllumenat i les instal·lacions soterrades, com ara les xarxes d’aigua, clavegueram, electricitat i telecomunicacions. L’enllumenat públic s’actualitzarà amb tecnologia LED càlida i sistemes de regulació nocturna, amb l’objectiu de reduir la contaminació lumínica i millorar el confort visual. Les noves zones verdes comptaran amb arbres i plantes resistents, i un sistema de reg automàtic temporal per afavorir-ne l’arrelament.
Segons el consistori, aquestes obres —que s’executaran en un termini aproximat de sis mesos— s’alineen amb altres actuacions de rehabilitació i eficiència energètica al barri dels pisos Sant Martí, amb la voluntat de recuperar espais degradats i millorar la qualitat urbana i social del municipi.
Afectacions al trànsit
Durant les obres hi haurà afectacions al trànsit, tot i que s’ha planificat un dispositiu per minimitzar els talls de circulació. El trànsit en sentit nord es mantindrà obert, mentre que en sentit sud els vehicles es desviaran pel carrer Sagunt fins a Camp d’en Prats i continuaran pel carrer Barris i Buxó.
A més, mentre durin les obres, no es podrà utilitzar l’aparcament de l’avinguda, on hi ha un punt de càrrega per a vehicles elèctrics, però s’habilitarà un aparcament alternatiu al carrer Camí dels Plans.
Des de l’Ajuntament es destaca que aquesta actuació és “un exemple de col·laboració entre administracions i d’aprofitament dels fons europeus Next Generation”, que permeten avançar cap a una transformació urbana sostenible, segura i de qualitat per al conjunt del municipi.
