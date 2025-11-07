Roben en dos bars i al Terracota Museu de la Bisbal en una sola nit
La Policia Local ha detingut aquest divendres dues persones per un robatori en un supermercat i els Mossos investiguen i no descarten que puguin estar relacionades amb els fets
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local investiguen tres robatoris que es van produir en una sola ni a la Bisbal d'Empordà: la de dimecres a dijous en dos bars i al Terracota Museu.
En el cas dels establiments de restauració, els lladres van forçar portes i van saltar tanques per accedir-hi. En un bar del carrer 6 d’Octubre de 1869 van rebentar la porta del magatzem i es van endur diverses ampolles de licor. També van entrar al bar del camp de futbol municipal, d’on van sostreure menjar i begudes.
Al Terracota Museu, els autors van desmuntar la reixa d’una finestra per accedir a les sales annexes i s’hi van emportar diversos ordinadors. Els Mossos d’Esquadra van realitzar les inspeccions oculars als tres espais i han obert una investigació per aclarir els fets.
En paral·lel, la Policia Local de la Bisbal ha arrestat aquest divendres dues persones per un altre robatori, en concret, en un supermercat i no es descarta que puguin estar relacionades amb els assalts als bars i al museu, tot i que encara s’ha de confirmar. Els Mossos ho investiguen.
En els robatoris, els lladres haurien deixat restes de sang, informen de l'ACN, una prova important alhora d'acusar els lladres. Que afegeix que en el cas del camp de futbol, després d'haver robat, els lladres van anar a consumir el que s'havien emportat al mig del terreny de joc.
Robatori en un supermercat
En concret, la Policia Local de la Bisbal d’Empordà ha detingut aquest divendres de matinada, a quarts de sis del matí, dos homes de 27 i 32 anys, ue acabaven de cometre un robatori en un dels supermercats ubicats a la plaça Llibertat.
La intervenció ha estat possible gràcies a l’avís d’una veïna, que ha alertat els agents en observar moviments sospitosos a l’establiment. En arribar al lloc, la patrulla ha sorprès els dos homes al carrer, amb la caixa registradora sostreta i diversos productes del supermercat, informen fonts municpals.
Un dels detinguts acumula fins a 12 antecedents per fets similars, principalment robatoris amb força a establiments comercials del centre de la població. Tots dos han estat posats a disposició de l’autoritat judicial aquest divendres.
