El nou centre d'interpretació de les Gavarres al Castell de Calonge obre portes
L'espai vol esdevenir un punt de referència per difondre el patrimoni natural i històric de les Gavarres, amb vocació de promoure la cultura i el turisme sostenible al municipi.
Castell de Calonge Espai Gavarres, el centre d'interpretació de les Gavarres, ubicat al Castell, es va inaugurar ahir amb un acte institucional. Obrirà al públic durant la Festa Major de Sant Martí.
"Aquest centre serà un motor per a la cultura i el turisme sostenible, i reflecteix el compromís del municipi amb la conservació i la difusió del nostre entorn", va destacar l'alcalde de Calonge, Jordi Soler.
El centre considera que "és un pas molt important per preservar i donar a conèixer el nostre patrimoni natural i històric”.
L'acte va estar presidit per l’alcalde acompanyat de representants municipals, d’institucions de l’entorn i entitats locals-
Durant la visita institucional, els assistents van poder recórrer les instal·lacions i conèixer de prop el nou equipament cultural i patrimonial.
L’Espai Gavarres obrirà al públic durant la Festa Major de Sant Martí i la Festa del Vi Nou de Calonge, amb els horaris establerts al programa d’activitats. Segons fonts municipals, aquestes primeres obertures serviran per recollir impressions dels visitants i adaptar-ne el funcionament a les expectatives de la ciutadania.
El projecte de rehabilitació del Castell de Calonge, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, s’ha desenvolupat en diverses fases. La darrera, finalitzada el juliol de 2023, ha inclòs la recuperació integral de la torre quadrada, excavacions arqueològiques amb la descoberta de sitges medievals, la climatització de sales, l’adequació de les golfes i la millora de la seguretat, amb una inversió de 756.629,86 euros (IVA inclòs).
La museïtzació de l’Espai Gavarres, dissenyada per INSITU Patrimoni i Turisme, ha comptat amb un pressupost addicional de 212.832,77 euros (IVA inclòs).
El projecte distribueix els continguts en quatre plantes del castell i set àmbits temàtics, que permeten descobrir noves estances fins ara inaccessibles al públic.
De cara als pròxims mesos, l’Ajuntament preveu ampliar les obertures de l’equipament en dates assenyalades, com el Poble de Llibres (desembre del 2025), el Mercat Medieval i la diada de Sant Jordi (primavera del 2026). A més, s’organitzaran visites escolars i, a partir de l’estiu vinent, es fixaran horaris estables i visites teatralitzades coincidint amb les ex
