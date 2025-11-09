“Romanyam” supera les espectatives d'afluència i vendes de productes locals en la seva primera edició
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Ahir dissabte, 8 de novembre, Romanyà de la Selva va acollir la primera edició de “Romanyam, el Mercat Gastronòmic i Artesanal de les Gavarres”, una nova proposta que posa en valor els productes agroalimentaris i artesanals vinculats a l’Espai Natural Protegit de les Gavarres i el seu entorn.
L’esdeveniment, organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, l’Ajuntament de Llagostera, l’Associació de Veïns de Romanyà de la Selva i el Consorci de les Gavarres, amb el suport de diferents entitats i col·laboradors del territori, va esdevenir tot un èxit gràcies a la bona acollida i gran participació que va tenir, superant totes les expectatives tant d’afluència de públic com de vendes als estands de productes locals i a l’espai gastronòmic.
Al llarg de la jornada, centenars de persones van omplir els carrers i espais del nucli de Romanyà de la Selva per descobrir, tastar i comprar productes de proximitat vinculats al massís de les Gavarres i el seu entorn.
A patir de les nou del matí, un total de 33 artistes adults i 9 infants es van apropar a l’emblemàtic indret de Romanyà de la Selva cercant el racó perfecte on desenvolupar la seva obra per al concurs de pintura ràpida en memòria de Néstor Sanchiz, una activitat organitzada per l’Associació de Veïns de Romanyà de la Selva que va posar llum i color al paisatge de la zona, sota diferents prismes.
A partir de les deu, una vintena de paradistes amb producte agroalimentari de les Gavarres començaven a rebre visitants d’arreu de la comarca, una assistència de gent que es va intensificar a partir de les 12 del migdia, quan tots els carrers van quedar plens de gom a gom. El vi, la mel, el formatge, l’embotit, l’oli i productes artesanals van ser els protagonistes de la jornada, acompanyats d’un servei de restauració de qualitat, amb una oferta singular de plats elaborats amb producte de les Gavarres com els bolets o el senglar.
Durant el matí, es van realitzar diverses activitats i tallers, els quals van superar l’aforament previst en les inscripcions prèvies amb persones que s’hi van sumar in situ. A partir de les onze, la plaça de l’església de Sant Martí de Romanyà es va emplenar amb una quarantena de persones que van realitzar la sortida guiada naturalista per l’entorn de Romanyà, a càrrec de Jaume Ramot del Grup Natura Sterna. Tot seguit, va tenir lloc el taller de menjar a la prehistòria a càrrec d’Atzagaia, on una trentena de persones van descobrir què menjaven i bevien els habitants de Romanyà en l’època de construcció de la Cova d’en Daina. Un xic més tard, a dos quarts de dotze, s’iniciava el taller de vermut aromàtic a càrrec d’Emporarom, on una vintena de persones van conèixer les plantes de l’entorn que s’utilitzen per crear petits aperitius i un bon vermut.
A dos quarts d’una va tenir lloc l’acte institucional en commemoració dels 50 anys del Manifest de les Gavarres (1975), un document històric que va marcar l’inici del moviment de defensa del massís davant les amenaces urbanístiques i mediambientals, i que va culminar amb la creació del Consorci.
L’acte commemoratiu, celebrat a l’església de Sant Martí de Romanyà, va comptar amb la participació de Josep Xifre, alcalde de Santa Cristina d’Aro; Narcís Llinàs, alcalde de Llagostera; Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya; Dani Encinas, president del Consorci de les Gavarres; Pau Presas, vicepresident primer de la Diputació de Girona i vicepresident del Consorci de les Gavarres, i Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Joan Cals i Güell, redactor del Manifest de Romanyà i fundador de l'entitat Amics de les Gavarres i l'Ardenya, va compartir la seva experiència i reflexions sobre la trajectòria del moviment conservacionista i els reptes de futur del massís.
Al migdia, el públic assistent va poder degustar productes de proximitat i participar d’un espai gastronòmic amb plats elaborats per l’Associació de Restaurants de Llagostera i diversos establiments de Santa Cristina d’Aro: Can Roquet, Costa Brava Restaurant & Cafè, Forat 19 i Especialitats Deulofeu.
A la tarda, la jornada va culminar amb l’entrega dels premis del concurs de pintura ràpida i el concert de Fenya Rai, reintroduint el cançoner popular amb un toc personal, irreverent i canalla.
Tot i que les condicions meteorològiques no van ser les més adients, amb una presència notable del vent, la jornada va tenir una molt bona acollida i, properament, ja es preveu realitzar una reunió conjunta de valoració per començar a treballar en la segona edició de Romanyam, un esdeveniment que ha nascut amb la voluntat ferma de consolidar-se com una cita anual de referència al territori.
