Els Agents Rurals denuncien un productor de plaques de guix per abocar-les en terreny forestal a Vall-llobrega

El cos ha localitzat i comunicat als ajuntaments 197 abocaments incontrolats de residus durant l'octubre

Abocament de plaques de guix que els Agents Rurals han denunciat a Vall-llobrega / Agents Rurals

ACN

ACN

Vall-llobrega

Els Agents Rurals han denunciat un productor de plaques de guix després de localitzar diversos sacs en un terreny forestal a Vall-llobrega. Segons informen en una piulada a X, la denúncia és per gestionar incorrectament els residus. Al llarg del mes d'octubre, els Agents Rurals han localitzat i comunicats als ajuntaments afectats un total de 197 abocaments incontrolats de residus.

TEMES

