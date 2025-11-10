Els Agents Rurals denuncien un productor de plaques de guix per abocar-les en terreny forestal a Vall-llobrega
El cos ha localitzat i comunicat als ajuntaments 197 abocaments incontrolats de residus durant l'octubre
Els Agents Rurals han denunciat un productor de plaques de guix després de localitzar diversos sacs en un terreny forestal a Vall-llobrega. Segons informen en una piulada a X, la denúncia és per gestionar incorrectament els residus. Al llarg del mes d'octubre, els Agents Rurals han localitzat i comunicats als ajuntaments afectats un total de 197 abocaments incontrolats de residus.
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot