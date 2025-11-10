Les consultes de l'hospital i el CAP de Palamós s'amplien
Finalitzen les obres de reforma a la planta 0 de l'edifici Fleming amb una inversió de gairebé 750.000 euros
Aquest mes de novembre hem finalitzat una part de les obres de reforma fetes a la planta 0 de l'Edifici Fleming, una àrea que té 451 metres quadrats.
Aquesta reforma ha permès ampliar l'àrea de consultes externes de l'hospital de Palamós i ampliar l'àrea de consultes del CAP de Palamós.
Concretament s'ha fet 16 noves consultes, de les quals 11 es destinen a l'àrea de consultes externes de l'hospital i 5 a l'àrea de consultes del CAP de Palamós.
La nova àrea també compta amb diferents sales d'espera i àrees internes de treball. A banda de la reforma, tota l'àrea nova ha estat equipada i senyalitzada i compta amb el sistema d'avís per entrar a consulta i pantalles amb difusió d'informació.
La inversió total de l'obra i l'equipament ha estat de 747.800 €.
L'ampliació d'aquestes dues àrees permetrà atendre amb més qualitat als nostres usuaris i usuàries i també que els/les professionals disposin de més espai de treball, més agradable i espaiós. Pel que fa a la decoració i l'equipament dels nous espais, també s'ha fet amb tons més agradables, càlids i lluminosos.
