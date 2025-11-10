Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les consultes de l'hospital i el CAP de Palamós s'amplien

Finalitzen les obres de reforma a la planta 0 de l'edifici Fleming amb una inversió de gairebé 750.000 euros

Nova àrea de consultes externes de l'hospital de Palamós.

Redacció

Palamós

Aquest mes de novembre hem finalitzat una part de les obres de reforma fetes a la planta 0 de l'Edifici Fleming, una àrea que té 451 metres quadrats.

Aquesta reforma ha permès ampliar l'àrea de consultes externes de l'hospital de Palamós i ampliar l'àrea de consultes del CAP de Palamós.

Concretament s'ha fet 16 noves consultes, de les quals 11 es destinen a l'àrea de consultes externes de l'hospital i 5 a l'àrea de consultes del CAP de Palamós.

La nova àrea també compta amb diferents sales d'espera i àrees internes de treball. A banda de la reforma, tota l'àrea nova ha estat equipada i senyalitzada i compta amb el sistema d'avís per entrar a consulta i pantalles amb difusió d'informació.

Una de les noves consultes.

La inversió total de l'obra i l'equipament ha estat de 747.800 €.

L'ampliació d'aquestes dues àrees permetrà atendre amb més qualitat als nostres usuaris i usuàries i també que els/les professionals disposin de més espai de treball, més agradable i espaiós. Pel que fa a la decoració i l'equipament dels nous espais, també s'ha fet amb tons més agradables, càlids i lluminosos.

