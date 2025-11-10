L'Estat comença la tranformació del passeig de Platja d'Aro
S'està actuant entre el Port d'aro i l'avinguda Verona Terol en el primer dels tres projectes que milloraran i allargaran aquest espai litoral amb una inversió global de 4 milions d'euros
Els treballs per millorar i allargar el passeig de Platja d'Aro que en conjunt suposarà una inversió d'uns 14 milions d'euros ha començat amb el primer dels tres projectes que s'executaran i que correspon tirar endavant a l'Estat. Els treballs se situen a l'extrem sud, entre Port d'Aro i la desembocadura del Ridaura. Mentrestant el govern continua avançant els tràmits per altres trams i, segons les fonts , per a la reforma nord del passeig ja s'ha escollit l'empresa redactora. El conjunt de projectes s'espera que estiguin enllestits el 2030.
Els treballs de la primera de les tres fases d'obres van començar aquest mes i se centren entre el Port d'aro i l'avinguda Verona Terol. L'actuació suposarà allargar el passeig i juntament amb el segon projecte crear un eix continu de dos quilòmetres al llarg de tota la platja.
Aquesta reforma del passeig permetrà millorar la connexió del Port d’Aro amb el municipi, oferint un passeig marítim més llarg i accessible. El projecte té un pressupost de 799.356 euros i un termini d'execució de cinc mesos.
Aquesta part de l'obra va a càrrec de l'Estat que té previst naturalitzar l'espai. Estarà format per un camí de sauló, una separació amb dunes de la zona de la platja, i diferents zones amb vegetació entre el camí i la pineda dels enamorats. Es mantindrà l’arbrat actual i es plantarà de nou. Es preveu enllumenat al llarg del camí i zones d’estada amb bancs.
Passera sobre el Ridaura
El segon projecte, una segona fase, ha d'anar a càrrec de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró. Contempla la connexió entre l’actual passeig i el nou tram sud fins al port d’aro que es realitzarà a través d’una passera que creuarà el riu Ridaura.
La passera està dissenyada pel pas de vianants i puntualment vehicles d’emergència i serveis.
Tindrà una llargada de 72 metres i 3,5 d’amplada. L’estructura serà metàl·lica i pavimentada de formigó. En el tram de la passera, es faran murs de canalització del riu.
Les obres estan previstes que s’iniciïn a la tardor-hivern del 2025/26, i tinguin una durada de 9 mesos. En aquest cas el cost d'execució és de 3.013.240 euros. L'Estat va assumir la redacció del projecte i l'Ajuntament es farà càrrec de l'execució.
Finalment, el tram nord seria la tercera fase per la qual ja s'ha escollit empresa redactora, segons les fonts municipals. En aquest cas els responsable són l'Ajuntament i el Ministeri de Transició Ecològica. Anirà des de la nova passera del Ridaura fins a Cavall Bernat
L’objectiu és revitalitzar el passeig marítim com a eix del municipi amb la seva activitat comercial, social i lúdica, a l’hora que actualitzar les instal·lacions de serveis ( xarxa d’aigua i clavegueram), segons el projecte.
Les bases es varen definir a partir d’un procés participatiu, que s’han concretat en un projecte escollit a partir d’un concurs d’idees ( cofinançat entre l’ajuntament i l’estat ).
El projecte guanyador ha estat amb el títol d'“Un passeig per la pineda”, de l’estudi Lola Domènech i Studio Joy.
El nou passeig tindrà diferents seccions d'entre 13 i 20 metres, i els comerços i terrasses de restauració -separades de la façana dels edificis- com a màxim n'ocuparan la meitat de la superfície. A més, el passeig guanyarà amplada amb plataformes de fusta per damunt la sorra de la platja
El pressupost és de 9.750.000 euros. I el cost del concurs d'idees i la redacció 653.250 euros. L'alcalde, Maurici Jiménez, ha manifestat públicament que espera que l'Estat financiï almenys el 50% de l'obra.
