Palamós frena l'inici del projecte dels espigons per tenir clar com quedarà el perfil litoral
La proposta es va redactar fa deu anys i l'Ajuntament ha demanat a Costes que evaluï si hi ha hagut canvis
Costes ha frenat l'inici dels treballs de l'estabilització de les platges de Sant Antoni i d'Es Monestrí a petició de l'Ajuntament per avaluar amb detall com quedarà el perfil litoral una vegada executats els treballs. El projecte es va redactar fa deu anys i l'Ajuntament demana que s'estudiï si en aquesta dècada hi ha hagut canvis que puguin afectar el resultat final.
S'ha demanat, segons fons municipals, "concreció per saber fins on arribarà la línia d'aigua que preveu el projecte, com afectarà l'execució dels espigons perquè han passat deu anys d'ençà que es va redactar el projecte", plantegen, i afegeixen que "pot haver canviat la morfologia de la platja, també de sota l'aigua". Volen conèixer amb detall tots els possibles canvis que hi hagin hagut abans d'iniciar el projecte.
El departament de Costes de l'Estat va adjudicar el projecte d'estabilització de les platges de Sant Antoni i d'Es Monestrí el mes de març a l'empresa Rubau Tarrés a un preu de 3.166.589 euros.
El projecte contempla la construcció de dos dics, el primer emergit de 150 metres que perllongarà l'actual dic situat davant de la riera Aubi. Tindrà 70 metres rectes i 85 amb corba. Hi haurà un segon tram submergit mig metre que farà 130 metres.
També un segon espigó corbat i emergit de 215 metres. Els primers cent metres coincidiran amb l'espigó de la platja de Palamós i 115 de nous.
El projecte inclou el transvasament de sorra de zones d'acumulació de la platja de Palamós cap a altres punts a la platja Sant Antoni de Calonge.
Els treballs tenen un termini d'execució de vuit mesos i havien de començar el 15 de setembre. De moment s'espera la informació que ha de facilitar Costes.
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Vint-i-dos nous militants d’ERC a Girona en tres dies poc després de les primàries impugnades
- Exhibició del Bàsquet Girona a Fontajau contra el Barça (96-78)