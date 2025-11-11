Comença l'extracció de sorra de Palamós per transvasar-la i estabilitzar les platges de Sant Antoni
Forma part dels treballs per protegir la primera línia de mar, que descarta allargar l'espigó de la platja Gran
L'extracció de sorra de la platja Gran de Palamós per transvasar-la a les de Sant Antoni han començat aquest dimarts al matí, segons informa l'Ajuntament en un comunicat. L'actuació forma part del projecte per estabilitzar la primera línia de mar i recuperar part del volum de sorra que perd Sant Antoni per culpa dels temporals. El consistori remarca que el projecte, impulsat per Costes de l'Estat, preveu que les tasques de transvasament de la sorra s'allarguin unes quatre setmanes. Per traslladar la sorra, faran servir maquinària de gran tonatge i hi haurà un pas continuat de camions cobrint el recorregut entre els dos municipis passant per la mateixa platja.
Per aquest motiu, l'Ajuntament informa que el pas de persones per la franja de la platja de Palamós més propera al mar estarà tancat.
Palamós remarca que l'execució d'aquest projecte permetrà retirar l'acumulació de sorra que actualment hi ha a diversos punts de la platja Gran, principalment a la zona central, que amb el temps ha suposat el canvi de la morfologia d'aquesta platja en el seu límit amb el mar.
Es tracta d'un sector que a poc a poc ha crescut cap a la zona de fondeig de la badia, cosa que ha anat restant espai a l'àmbit de mar que aquesta platja té destinat al bany i que delimita amb boies.
Per a Palamós, extreure la sorra acumulada suposarà potenciar la seguretat dels usuaris de la platja, allunyant la zona de bany del canal d'accés de les embarcacions que entren o surten del port i recuperant el perfil en forma de mitja lluna característic d'aquesta platja.
L'Ajuntament exposa, a més, que aquesta fase del projecte d'estabilització de les platges de Sant Antoni que ha començat finalment no inclourà la prolongació prevista inicialment de l'espigó que hi ha a la platja Gran de Palamós, situat davant la caseta del servei de socorrisme.
Segons va informar l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni a mitjan setembre, les obres de tot el projecte adjudicades per un valor de 2,62 milions d'euros per estabilitzar les platges de Sant Antoni i d'Es Monestrí preveu transvasar uns 50.000 metres cúbics de sorra.
