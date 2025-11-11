Detingut a Platja d’Aro un jove per atacar amb un cúter un client i que estava buscat per un robatori violent
La Policia Local intervé en la baralla en un domicili i descobreix que l'agressor tenia un requeriment judicial pendent a Barcelona
La Policia Local de Castell-Platja d’Aro va intervenir dilluns a la nit en una baralla ocorreguda en un domicili de la localitat. Els fets es van produir cap a dos tres quarts de nou del vespre a l’avinguda Onze de Setembre, quan un jove de 21 anys, que havia acudit per realitzar un servei d’una empresa de subministrament, es va discutir amb el propietari del domicili, de 42 anys, per desacords sobre el treball fet.
Durant la discussió, el treballador va atacar la víctima amb un cúter -que els agents van recuperar-, provocant-li un tall de poca consideració. La persona agredida va rebre assistència mèdica del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i va ser evacuat a l’hospital de Palamós.
La intervenció policial va permetre detenir immediatament l’agressor per les lesions. A banda, els agents van comprovar que el jove, de nacionalitat dominicana i veí de Barcelona, tenia pendent un requeriment de recerca i detenció per robatori amb violència i intimidació a la ciutat de Barcelona.
