Palamós intensifica el control sobre l'ús dels patinets elèctrics
Farà controls aleatoris i pots imposar sancions fins als 1.000 euros als infractors
La Policia Local de Palamós iniciarà aquest dissabte, 15 de novembre, una campanya per controlar les infraccions relacionades amb l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP). Els agents duran a terme controls aleatoris durant el dia, posant especial atenció a les zones destinades exclusivament als vianants.
L’objectiu de la iniciativa és reduir les conductes incíviques i millorar la convivència a la via pública. A diferència d’altres campanyes anteriors, aquesta no serà informativa sinó sancionadora: la Policia Local denunciarà totes les infraccions que es detectin, com circular per voreres, superar la velocitat permesa o portar una segona persona al vehicle, informa l'ajuntament. Les sancions per incomplir la normativa poden arribar fins als 1.000 euros.
La normativa vigent estableix que aquests vehicles no poden superar els 25 km/h ni circular per zones de vianants, places o vies interurbanes. Només poden utilitzar-se per la calçada o pels carrils bici, i està prohibit conduir amb auriculars o manipulant el telèfon mòbil.
L’edat recomanada per conduir un patinet elèctric és a partir dels 16 anys, i es recomana portar casc i llums, especialment en hores de poca visibilitat.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada