Palamós intensifica el control sobre l'ús dels patinets elèctrics

Farà controls aleatoris i pots imposar sancions fins als 1.000 euros als infractors

La Policia Local amb una usuària de patinet a Palamós.

La Policia Local amb una usuària de patinet a Palamós. / ajuntament de Palamós

Eva Batlle

Eva Batlle

Palamós

La Policia Local de Palamós iniciarà aquest dissabte, 15 de novembre, una campanya per controlar les infraccions relacionades amb l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP). Els agents duran a terme controls aleatoris durant el dia, posant especial atenció a les zones destinades exclusivament als vianants.

L’objectiu de la iniciativa és reduir les conductes incíviques i millorar la convivència a la via pública. A diferència d’altres campanyes anteriors, aquesta no serà informativa sinó sancionadora: la Policia Local denunciarà totes les infraccions que es detectin, com circular per voreres, superar la velocitat permesa o portar una segona persona al vehicle, informa l'ajuntament. Les sancions per incomplir la normativa poden arribar fins als 1.000 euros.

La normativa vigent estableix que aquests vehicles no poden superar els 25 km/h ni circular per zones de vianants, places o vies interurbanes. Només poden utilitzar-se per la calçada o pels carrils bici, i està prohibit conduir amb auriculars o manipulant el telèfon mòbil.

L’edat recomanada per conduir un patinet elèctric és a partir dels 16 anys, i es recomana portar casc i llums, especialment en hores de poca visibilitat.

