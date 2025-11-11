Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Recuperen del fons marí l’embarcació enfonsada fa un mes a Sant Feliu de Guíxols

El vaixell de pesca va naufragar el 9 d’octubre a la Punta de Garbí amb vuit tripulants a bord, que van ser rescatats il·lesos per Salvament Marítim

Les grues aixequen l’embarcació de pesca enfonsada a Sant Feliu

Les grues aixequen l’embarcació de pesca enfonsada a Sant Feliu / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Sant Feliu de Guíxols

L’embarcació de pescadors que es va enfonsar fa un mes davant la Punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, ha estat finalment reflotada aquest diMARTS després d’un lent i complex dispositiu. Els equips encarregats de la maniobra han utilitzat grans flotadors per aixecar la barca del fons marí i desplaçar-la fins al port, on dues grues han completat l’operació per treure-la de l’aigua.

Les imatges de l'enfonsament d'una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols

Les imatges de l'enfonsament d'una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols

Veure Galeria

Les imatges de l'enfonsament d'una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols /

Segons testimonis presents al dispositiu, les tasques han durat diverses hores i s’han allargat per la dificultat d’elevar el buc, que havia quedat parcialment encallat entre les roques. Un cop traslladada a port, l’embarcació serà desballestada, ja que ha quedat inservible després de l’accident.

Rescaten els vuit tripulants d'una embarcació de pesca encallada en unes roques prop del port de Sant Feliu de Guíxols

Rescaten els vuit tripulants d'una embarcació de pesca encallada en unes roques prop del port de Sant Feliu de Guíxols

Policia local de Sant Feliu de Guíxols.

Encallada entre les roques

El naufragi es va produir el 9 d’octubre, quan la barca, amb vuit tripulants a bord, va quedar encallada entre les roques de la Punta de Garbí poc després de sortir a pescar. L’avís el va donar la Policia Local cap a tres quarts d’onze de la nit, i ràpidament s’hi van mobilitzar Salvament Marítim i els Bombers. Els vuit pescadors van ser rescatats il·lesos, tot i que l’embarcació presentava una via d’aigua i es va acabar enfonsant parcialment.

Junts culpa l'Ajuntament

Arran de l’accident, el grup municipal de Junts va assegurar que el naufragi “es podria haver evitat” si el govern municipal hagués redactat “un Pla d’abalisament del litoral més rigorós i escoltant els consells dels experts”. El partit va afirmar que ja havia alertat en dues sessions plenàries d’aquest 2025 de “la manca de balises que delimitessin adequadament el canal de natació i la zona de seguretat marítima”. Segons Junts, “les balises finalment instal·lades no coincidien amb el traçat de protecció anunciat públicament a la web de l’Ajuntament, especialment al tram comprès entre el Far i la Cala del Vigatà”.

Per la seva banda, la regidora de Turisme i portaveu del govern, Núria Cucharero, va replicar que “no té res a veure el que diu Junts amb el que ha passat” i va acusar l’oposició de voler “treure rendiment polític d’una desgràcia”. Segons Cucharero, “l’abalisament marca la zona de banyistes i no té cap relació amb el naufragi”, i va qualificar les afirmacions de Junts de “falta de rigor sobre el tema”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents