Tres detinguts, un bar precintat i una vintena d'infraccions detectades en dos dispositius policials a Palafrugell
Les inspeccions a supermercats i bars permeten detectar irregularitats laborals, fiscals i de salut pública
La Policia Local de Palafrugell, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Inspecció de Treball, ha desplegat dos dispositius de seguretat i inspecció en diferents establiments del municipi. Les operacions, fetes la setmana passada, s'han saldat amb tres detencions per tràfic de drogues, un establiment precintat i més d'una vintena d'actes aixecades per infraccions administratives, laborals i fiscals. L'objectiu de dispositius és garantir la seguretat i la convivència i prevenir situacions de risc, informa l'Ajuntament en un comunicat.
El primer dispositiu es va fer dilluns en cinc supermercats d'obertura continuada situats als carrers Ample, Torroella, Sant Sebastià i a les avingudes Pompeu Fabra i Corts Catalanes. Els agents han detectat infraccions relacionades amb la venda de productes sense etiquetar o d'origen desconegut, irregularitats en els sistemes de videovigilància i diverses mancances en seguretat laboral i condicions dels establiments, com ara extintors caducats, sortides d'emergència bloquejades o absència de cartells obligatoris.
També han interposat denúncies per contraban de productes perquè han localitzat cigarretes electròniques, begudes alcohòliques no etiquetades, o preservatius falsificats. Durant les inspeccions han identificat una desena de persones, quatre de les quals en situació irregular al país.
El segon operatiu es va fer divendres a la nit en tres bars del nucli urbà, situats als carrers Ample, Miguel Hernández i Violeta. En total, han identificat més de quaranta persones i han aixecat catorze actes per infraccions administratives.
El dispositiu ha fet tres detinguts per tràfic de drogues, després de localitzar-los substàncies estupefaents preparades per a la venda. També han detectat irregularitats en matèria laboral i fiscal. En el cas del bar del carrer Violeta, els agents l'han precintat després de comprovar diversos incompliments greus de la normativa, que impedien el seu funcionament amb garanties de seguretat.
Aquests dispositius s'emmarquen en les actuacions coordinades per reforçar la seguretat ciutadana i garantir el compliment de la normativa als establiments del municipi. L'objectiu és mantenir la col·laboració entre els diferents cossos policials i els serveis d'inspecció per prevenir delictes i millorar la convivència.
