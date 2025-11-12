Enxampen dos lladres que acabaven de robar dins d'un cotxe a Gualta
Els Mossos arresten els dos sospitosos i no descarten que estiguin darrere d’altres robatoris a la zona
Els Mossos d’Esquadravan enxampar "in fraganti" dos lladres mentre robaven dins d’un vehicle a Gualta. Els arrestats són dos homes de 42 i 22 anys i que ja tenien antecedents policials.
Els agents, de la comissaria de la Bisbal d’Empordà ,pels volts de dos quarts de dues del migdia del dia 9 feien un dispositiu de paisà per prevenir robatoris a l’interior de vehicles quan van veure dos homes movent-se de manera sospitosa al costat d’un turisme estacionat en un aparcament de la carretera C-31. Quan els sospitosos van adonar-se de la presència policial, van pujar ràpidament al cotxe i van marxar.
Els policies els van seguir i aturar pocs metres més endavant. Durant la identificació, un dels agents va comprovar que al lloc on havien estat hi havia un altre cotxe amb el vidre posterior trencat.
En escorcollar el vehicle i els dos sospitosos, els Mossos hi van trobar diverses bosses, maletes i un ordinador portàtil. Les primeres comprovacions van confirmar que aquell equipatge acabava de ser sostret.
Els agents van detenir els dos homes com a presumptes autors d’un delicte de robatori a interior de vehicle i van retornar els objectes al seu propietari.
La investigació continua oberta, ja que els arrestats podrien estar implicats en altres robatoris similars a municipis de la zona.
