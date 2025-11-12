Recullen dos milions de taps de suro per a reutilitzar-los a Palafrugell i Cassà de la Selva
Es tracta d'un projecte, una prova pilot, impulsat per l’Institut Català del Suro
L'Institut Català del Suro ha recollit més de dos milions de taps a Palafrugell i Cassà de la Selva en el marc del projecte Futurecork que pretén reutilitzar els taps. Restaurants, cellers, escoles i punts de recollida han participat activament en aquesta iniciativa pionera, reconeguda amb diplomes de l’ICSuro i el suport dels ajuntaments locals.
La Fundació Institut Català del Suro (ICSuro) ha completat amb èxit aquesta prova pilot, una iniciativa pionera que busca convertir el suro en un exemple real d’economia circular a escala estatal.
Durant el primer any del projecte s'han recollit els dos milions de taps, l’equivalent a més de dues tones d’aquest material natural, renovable i reciclable. Els taps es podran reutilitzar i reincorporar al cicle productiu, donant-los una segona vida i reduint l’impacte ambiental del sector.
L’ICSuro ha volgut agrair la implicació de tots els establiments, restaurants, cellers, escoles i punts de recollida que han participat en la iniciativa, així com el suport dels ajuntaments de Palafrugell i Cassà de la Selva. Per reconèixer aquesta col·laboració, la fundació ha celebrat un acte a la seva seu, on s’han lliurat diplomes de reconeixement als participants.
A l’acte hi han assistit l’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, el regidor de Barris, Nuclis Urbans i Gent Gran, Guillem Genover, i la directora de l’ICSuro, Alba Balcells, que ha destacat que “FUTURECORK posa les bases per consolidar el primer sistema estatal de reciclatge de suro i reforça el compromís del sector amb la sostenibilitat i el territori”.
Després de l’èxit de la prova pilot, l’ICSuro treballa ara per ampliar el sistema de recollida a altres municipis de Catalunya i avançar cap a un model integral de gestió del suro postconsum.
