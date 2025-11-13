Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró estrenen campanya de Nadal dissabte amb un ampli programa d’activitats
Les accions inclouen l’Encesa de Llums, el Túnel de Llum, el Pessebre Vivent, la Pista de Gel i el sorteig d’un lingot d’or
Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró donen el tret de sortida a la seva campanya de Nadal aquest dissabte 15 de novembre amb l’Encesa de Llums (18-19.30 h) a la plaça de l’Ajuntament, en un acte que combinarà música, humor i solidaritat. El grup líric La Quinta Voce, amb membres del Cor del Gran Teatre del Liceu, oferirà un recital de nadales i clàssics internacionals, i Pep Plaza farà un xou d’humor abans d’activar la lluminària nadalenca. Durant la tarda es podrà adquirir un calendari d’advent solidari a benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu, amb el suport de l’Associació d’Empresaris local.
El municipi comptarà amb 25.000 m² d’il·luminació de baix consum, entre els quals destaca el Túnel de Llum del carrer Miramar, amb 60 metres de llarg i 40.000 punts de llum LED. Cada vespre, fins al 7 de gener, oferirà un espectacle de llum i música amb temes com Quan somrius, Underneath the Tree i Santa Tell Me.
També s’il·luminarà l’Avet d’Avets, un arbre de 10 metres format per avets naturals provinents del viver sostenible Can Jover, de Sant Hilari Sacalm.
Compres amb premi
La campanya comercial Aquest Nadal, el millor regal és Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró combina comerç, gastronomia i oci amb activitats per a tots els públics. El Gran Sorteig de Nadal, que celebra el seu desè aniversari, permetrà guanyar un lingot d’or, una bicicleta elèctrica o un televisor intel·ligent amb compres mínimes de 20 euros en establiments adherits. El sorteig se celebrarà el 4 de gener al Túnel de Llum.
Paral·lelament, el Gran Calendari d’Advent sortejarà diàriament un centenar de xecs regal de 50 euros entre els participants, amb els comerços guanyadors exposats a l’avinguda de la Pau i a @aroimpulsa.
Entre les activitats més esperades hi ha la Pista de Gel (del 28 de novembre al 7 de gener) amb un muntatge de 400 metre quadrats, coberta amb carpa i jocs de llum i so; el Parc Infantil de Nadal “El Mar dels Nens”, la Gimcana de Nadal de la Xalarina i en Xalarí i, com sempre, el Pessebre Vivent de Castell d’Aro, el més antic de Catalunya, amb més de 400 figurants i sis representacions entre el 21 de desembre i l’1 de gener.
Nadal popular i tradicions
El programa es completa amb exposicions de pessebres i diorames, el Petit Mercat de Nadal, activitats infantils a la Biblioteca Mercè Rodoreda, tallers i espectacles a Castell d’Aro i S’Agaró, i la tradicional Cavalcada dels Reis d’Orient (5 de gener) amb trams silenciosos per a infants amb alta sensibilitat acústica i lumínica.
Com a novetat, la plaça de l’Ajuntament acollirà per primera vegada les Campanades de Cap d’Any amb el xou en directe de Ràdio Flaixbac, que retransmetrà el canvi d’any per a tot Catalunya. Les 200 primeres persones rebran bossa de cotilló i raïms per seguir la tradició.
Amb aquesta programació, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró consoliden la seva aposta per convertir-se en el gran espai comercial i d’oci a cel obert de la Costa Brava durant les festes de Nadal.
