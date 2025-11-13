La Fundació Hospital Sant Carles de Begur lliura 24.000 euros a quatre entitats
ABI Girona, Amb les Teves Mans, Fundació VI-MAR i el Centre Tramuntana han rebut cadascuna 6.000 euros
La Fundació Hospital Sant Carles de Begur ha lliurat 24.000 euros a quatre entitats: ABIGirona, Amb les Teves Mans, Fundació VI-MAR i Centre Tramuntana de l'àmbit de la salut, en un acte celebrat el dilluns a l'Ajuntment.
L’alcaldessa i presidenta de la Fundació, Maite Selva, va destacar que “a través d’aquests donatius, la Fundació Hospital Sant Carles de Begur manté viva la seva vocació d’ajuda i suport a projectes que contribueixen al benestar col·lectiu”.
Enguany, la Fundació ha destinat els 24.000 euros, distribuïts en quatre donatius de 6.000 euros a cadascuna de les entitats.
L’acte va comptar amb la participació de membres de la Fundació i representants de les entitats beneficiàries, excepte del Centre Tramuntana, que no va poder assistir-hi.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació vol reconèixer la tasca compromesa d’aquestes entitats en la millora de la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat, i continuar reforçant el seu compromís social amb el territori.
La Fundació Hospital Sant Carles de Begur gestiona diversos immobles al municipi, entre ells un edifici residencial i dos locals comercials. Els ingressos que se’n deriven es reinverteixen en projectes socials i de salut a Begur i Esclanyà.
