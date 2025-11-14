Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'hospital de Palamós instal·la un punt provisional de recollida d’antibiòtics sobrants

L'espai es posarà en marxa a partir d'aquest dilluns per sensibilitzar sobre l'ús prudent d'aquests medicaments

Professionals de l'hospital de Palamós amb el punt de recollida.

Professionals de l'hospital de Palamós amb el punt de recollida. / SSIBE

Redacció

Redacció

Palamós

A partir de dilluns vinent, i durant un mes, l’hospital de Palamós posarà en marxa un punt de recollida provisional d’antibiòtics amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de fer-ne un ús responsable. La iniciativa, impulsada pel servei de farmàcia del centre, s’ubicarà a la consulta externa de Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA).

El punt permetrà a les persones usuàries lliurar antibiòtics caducats o que ja no necessitin, i alhora rebre informació sobre com utilitzar-los i reciclar-los correctament. El centre recorda algunes normes bàsiques: no acumular medicaments a casa, no llençar-los mai a la brossa ni al desguàs, evitar l’automedicació i portar-los sempre als punts SIGRE de les farmàcies o, durant la campanya, al punt provisional de l’hospital de Palamós.

La iniciativa s’emmarca en el Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics, que se celebra el 18 de novembre i que coincideix amb l’inici de la Setmana Mundial de Conscienciació sobre la Resistència als Antimicrobians. Es tracta d’una acció promoguda pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC), que alerta de l’amenaça creixent que suposa la resistència bacteriana per a la salut pública.

Des de l’hospital destaquen que és “el moment d’intensificar les activitats de sensibilització” que ja es duen a terme mitjançant els grups PROA, amb l’objectiu d’informar la població, els professionals sanitaris i totes les persones que treballen en l’àmbit ambiental sobre el risc que representen els microorganismes multiresistents i les infeccions que provoquen.

