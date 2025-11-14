L'hospital de Palamós instal·la un punt provisional de recollida d’antibiòtics sobrants
L'espai es posarà en marxa a partir d'aquest dilluns per sensibilitzar sobre l'ús prudent d'aquests medicaments
A partir de dilluns vinent, i durant un mes, l’hospital de Palamós posarà en marxa un punt de recollida provisional d’antibiòtics amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de fer-ne un ús responsable. La iniciativa, impulsada pel servei de farmàcia del centre, s’ubicarà a la consulta externa de Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA).
El punt permetrà a les persones usuàries lliurar antibiòtics caducats o que ja no necessitin, i alhora rebre informació sobre com utilitzar-los i reciclar-los correctament. El centre recorda algunes normes bàsiques: no acumular medicaments a casa, no llençar-los mai a la brossa ni al desguàs, evitar l’automedicació i portar-los sempre als punts SIGRE de les farmàcies o, durant la campanya, al punt provisional de l’hospital de Palamós.
La iniciativa s’emmarca en el Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics, que se celebra el 18 de novembre i que coincideix amb l’inici de la Setmana Mundial de Conscienciació sobre la Resistència als Antimicrobians. Es tracta d’una acció promoguda pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC), que alerta de l’amenaça creixent que suposa la resistència bacteriana per a la salut pública.
Des de l’hospital destaquen que és “el moment d’intensificar les activitats de sensibilització” que ja es duen a terme mitjançant els grups PROA, amb l’objectiu d’informar la població, els professionals sanitaris i totes les persones que treballen en l’àmbit ambiental sobre el risc que representen els microorganismes multiresistents i les infeccions que provoquen.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més problació nouvinguda en els darrers cinc anys
- Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
- Enriqueta Dalmau: «Al client l’has de tractar amb respecte; bon dia tingui, està servit?»
- Macroestafa immobiliària: un advocat gironí i cinc membres de la banda, en presó provisional