La Policia Local de Palamós impulsa una campanya solidària de Nadal per recollir aliments per a famílies vulnerables
La iniciativa, impulsada pels mateixos agents, vol reforçar el suport a les famílies amb menys recursos i complementa el Gran Recapte, que enguany va recollir menys aliments al municipi
La Policia Local de Palamós engegarà demà una campanya solidària coincidint amb l’arribada de les festes nadalenques, amb l’objectiu de recollir aliments de primera necessitat per a les famílies del municipi que es troben en situació de vulnerabilitat. La iniciativa s’allargarà fins al 15 de desembre.
La proposta ha sorgit dels mateixos agents del cos, que han decidit impulsar aquesta recollida davant la importància de garantir les necessitats bàsiques de les persones més desafavorides. La campanya se suma així al “Gran Recapte”, celebrat el cap de setmana passat, i que enguany no va assolir a Palamós els nivells de recollida d’altres edicions.
Per difondre la iniciativa, s’han editat cartells informatius i un vídeo que es distribueix a través de les xarxes socials municipals, en què els agents apel·len directament a la col·laboració ciutadana.
Durant el període de la campanya, les persones que ho desitgin podran aportar productes bàsics com arròs, pasta, llegums, conserves (com tonyina o sardines), oli, sucs, galetes o aliments infantils —com potets o llet en pols. Les donacions es podran dur a qualsevol hora del dia a la comissaria de la Policia Local (carrer Josep Joan, 37).
Tot el material recollit es classificarà i es farà arribar a l’Espai de Distribució d’Aliments–Albert Castejón (EDAP), gestionat per Càritas i ubicat al carrer de Mas Guàrdies, 20. L’entitat distribuirà els aliments entre les famílies que ho necessitin, seguint els criteris establerts pels tècnics de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós.
L’EDAP té com a objectiu reforçar el suport a les persones en risc de pobresa i exclusió social, augmentant la cobertura de les necessitats bàsiques i impulsant accions de caràcter educatiu i comunitari.
