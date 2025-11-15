Investiguen un nou robatori a la Bisbal, aquest cop a la fleca d'un supermercat
S’ha reforçat la vigilància policial al municipi i s’investiga si darrere del succés hi ha els mateixos lladres que van assaltar diversos establiments la setmana passada
Nou robatori amb força en un comerç de la Bisbal. Aquest divendres va ser objecte del succés un supermercat del carrer de l'Aigüeta.
Els lladres van rebentar l’accés amb un objecte contundent i, un cop trencats els vidres, van entrar a l’interior. Allà van forçar la caixa de la fleca situada dins l’establiment i després de fer-hi diveres destrosses, es van emportar el que van poder. Arran dels fets, es van activar la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, que ja investiguen el succés. De moment, no hi ha detinguts confirmen els Mossos que continuen investigant.
Més casos
Aquest episodi arriba després que, la setmana passada, uns individus robessin en una sola nit en dos bars i al Terracota Museu. L’endemà, la Policia Local va enxampar dos homes que havien entrat a robar en un altre supermercat.
Davant d’aquesta situació, s’ha incrementat la presència policial a la Bisbal en franges i zones sensibles. Fonts municipals confirmen que la Policia Local de la Bisbal d’Empordà i els Mossos d’Esquadra continuen treballant de manera coordinada per aclarir els fets, i que les investigacions segueixen obertes.
Els indicis recollits fins ara apunten a un patró d’actuació similar en diversos robatoris. S’estan analitzant totes les proves i vestigis trobats als diferents punts on han tingut lloc els incidents. Paral·lelament, s’està fent seguiment de diversos individus amb antecedents que operen habitualment a la zona, tot i que no es pot atribuir cap autoria fins que no hi hagi proves concloents.
Les autoritats asseguren que els robatoris dels darrers dies són un tema prioritari i que es tractaran en una reunió de seguretat prevista per a la setmana vinent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Macroestafa immobiliària: un advocat gironí i cinc membres de la banda, en presó provisional
- Enriqueta Dalmau: «Al client l’has de tractar amb respecte; bon dia tingui, està servit?»
- La Bonoloto deixa més d'un milió d'euros a Girona
- Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
- Una denúncia a Figueres destapa una macroestafa immobiliària d'1,2 milions d'euros a tot l'Estat
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres