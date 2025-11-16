Platja d'Aro té dos contenciosos contra l'obertura de concurs del mercat setmanal
El gremi de marxants Gavans ha iniciat les accions judicials i ha demanat mesures cautelars que el jutge encara no ha resolt
Platja d'Aro, Roses, l'Estartit i Girona mantenen els mercats amb autoritzacions temporals fins que es tanqui el procés per renovar els mercats
Platja d'Aro té dos contenciosos administratius interposats per l'entitat de marxants Gavans contra la decisió de l'Ajuntament de renovar el mercat setmanal de venda no sedentària amb l'obertura del concurs. S'han demanat mesures cautelars, però el jutjat encara no s'ha pronunciat. El procés administratiu pel nou mercat continua i s'han presentat 133 peticions que s'espera valorar el 2026. Mentrestant, s'han donat autoritzacions a precari perquè qui vulgui pugui continuar muntant la parada.
A l'Estartit continuen el procés i ja s'han publicat la llista d'autoritzacions admeses i excloses. Tenen fins el dia 19 per fer al·legacions.
A Roses el regidor de Promocío Econòmica, Fèlix Llorens, ha explicat que s'han donat autoritzacions temporals als marxants fins que es resolguin els tràmits del nou concurs en un termini màxim d'un any.
A Girona també anunciava aquest mes la nova ordenança i el concurs. Mentre no estigui resolt també podran continuar les parades actuals.
Gavans demana renovar les autoritzacions quinze anys més als quatre mercats gironins perquè consideren que si no estava resolt a 7 d'octubre, per llei ha de ser així.
El dia 7 d'octubre de 2025 finalitzaven la majoria d'autoritzacions de parades de venda no sedentària als mercats municipals de Catalunya.
Les autoritzacions dels marxants vencien el 7 d'octubre, per tant, a Platja d'Aro, el darrer dia que van poder parar amb les autoritzacions vigents fins ara va ser el 3 d'octubre. Per tal que el mercat pogués continuar fins que es tanquin els tràmits per concedir les noves autoritzacions, les fonts municipals han informat que es van donar autoritzacions a precari per tot aquell que volgués continuar fins que es resolgui el procés de concurrència competitiva.
Platja d'Aro va aprovar les bases del nou concurs i dins els tràmits del procés, a 30 de setembre, s'havien presentat 133 peticions dins de termini i algunes més fora de termini. 48 de les parades actuals no s'han presentat. El nou mercat tindrà 87 parades. Segons les fons municipals, el proper pas serà fer les valoracions per decidir a quines peticions s'accepten. No està previst que es faci fins l'any vinent.
Paral·lelament s'ha d'afrontar el procés judicial i estan pendents que es resolgui si es donen les mesures cautelars que s'han sol·licitat per la part demandant.
Platja d'Aro és un dels mercats gironins on es va decidir, en comptes de renovar per 15 anys més les autoritzacions, obrir un concurs. Roses, l'Estartit i Girona han optat per aquesta via.
Des del Gremi Associat Venedors Ambulants No Sedentaris (GAVANS) han engegat accions perquè les autoritzacions es prorroguin 15 anys més a Platja d'Aro, l'Estartit, Roses i Girona. Han entrat al·legacions a diferents ajuntaments i en el cas de Platja d'Aro han engegat les accions judicials.
Fora de llei
El president de Gavans, David Fagella, manifesta, en primer lloc, que les resolucions dels ajuntaments que no han completat les autoritzacions abans del 7 d'octubre "estan fora de llei". Expliquen que la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, va fixar el període mínim de 15 anys per a les autoritzacions, en transposar la Directiva europea. I considera que han tingut 15 anys per adaptar-se i "injustificable qualsevol demora".
Des del gremi s'han adreçat a la Generalitat per demanar que es garanteixi el compliment de la llei per part dels ajuntaments.
Fagella constata que a Girona hi ha entre 400 i 500 venedors als quals "se'ls havia d'haver informat de la nostra situació" i "si no han informat, automàticament tenim dret per amortització d'inversions a l'autorització". Per tant, entenen que si no havien fet el canvi abans del 7 d'octubre, ara o renoven o imcompleixen la llei.
Els quatre mercats gironins continuen avançant en els tràmits per renovar els mercats amb el nou concurs i mentrestant poden continuar parant amb autoritzacions temporals, els marxants que fins ara ho feien.
