Detenen els autors d'un dels darrers robatoris a la Bisbal, un dels quals acumula una trentena d'antecedents
L'Ajuntament demana calma a la ciutadania perquè continuen les investigacions i atribueix els fets a un grup reduït de persones multireincidents
Tots x la Bisbal demana una reunió urgent de la Junta Local de Seguretat
La Policia Local de la Bisbal i els Mossos d'Esquadra han fet les primeres detencions i manté les investigacions obertes arran dels darrers robatoris que han afectat domicilis, establiments comercials i equipaments. S'han detingut els presumptes autors del robatori al supermercat de la plaça de la Llibertat, d'un d'ells amb una trentena d'antecedents, i s'investiguen la resta.
Des del govern mantenen que "les detencions dels darrers mesos de persones amb múltiples antecedents ens demostra que ens trobem davant d’un reduït grup de persones que estan intentant trencar la convivència de la nostra ciutat".
Des de Tots x la Bisbal demana una reunió urgent de la Junta Local de Seguretat davant l’augment de robatoris.
L'Ajuntament ha emès aquest dilluns un comunicat sobre els darrers robatoris, així com per destacar el treball coordinat entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra en la investigació dels fets. El robatoris a dos bars i al Terracota Museu, en una sola nit, o al supermercat, han estat alguns dels incidents.
Segons el consistori, la intervenció policial ha permès la detenció immediata dels presumptes autors en el cas del robatori al supermercat de la plaça de la Llibertat. En altres episodis similars, els cossos policials han recollit proves i indicis que continuen en fase d’investigació.
Els detinguts van quedar en llibertat després de passar a disposició judicial, malgrat que un d’ells acumula prop d’una trentena d’antecedents per fets similars. Aquesta circumstància ha generat inquietud entre el veïnat i el sector comercial, una preocupació que l’Ajuntament afirma “entendre i compartir plenament”.
Des de Tots per la Bisbal també han demanat la celebració d'una Junta Local de Seguretat extraordinària.
El consistori remarca que la tasca policial ha estat “rigorosa i diligent”, i lamenta que persones amb múltiples antecedents no rebin mesures cautelars que ajudin a frenar la repetició dels delictes.
Investigacions en curs
Els Mossos i la Policia Local continuen treballant per aclarir l’autoria d’altres robatoris, analitzant empremtes i mostres recollides als establiments afectats. L’Ajuntament recorda que aquestes investigacions requereixen “temps i discreció”.
En el darrer any, el municipi ha incrementat la plantilla de la Policia Local i ha ampliat el nombre de càmeres de videovigilància, i preveu mantenir aquesta línia amb el nou pressupost per reforçar la prevenció.
Crida a la calma
El govern municipal demana a la població que mantingui la calma i subratlla que la seguretat és una prioritat absoluta. També facilita diverses recomanacions:
- Avisar immediatament la Policia Local davant de qualsevol comportament sospitós.
- Extremar les mesures de seguretat en comerços i propietats.
- Evitar la difusió de rumors que puguin generar alarma.
- Confiar en les actuacions dels cossos de seguretat, que apunten a un reduït grup de persones com a responsables principals dels darrers incidents.
L’Ajuntament es compromet a mantenir informada la ciutadania.
