Palafrugell reimpulsa Can Genís amb la implicació directa del jovent
Tot l’alumnat de 3r d’ESO visita els equipaments i defineix, conjuntament amb el consistori, les línies de futur dels serveis
L’Ajuntament de Palafrugell ha engegat una nova etapa per reforçar Can Genís i l’Espai Jove dels Ametllers, amb l’objectiu d’adaptar aquests equipaments a les necessitats i interessos reals del jovent del municipi. El consistori vol impulsar uns espais més participats, connectats amb les inquietuds dels joves i construïts a partir d’una mirada compartida amb ells.
Durant tot el mes de novembre, l’alumnat de tercer d’ESO dels cinc centres educatius de Palafrugell està visitant els dos equipaments municipals. Les rutes permeten conèixer de prop el plató audiovisual, la cuina, el buc d’assaig, la sala de dansa, les aules polivalents i la sala d’estudis.
En cada visita, els joves participen en dinàmiques que serveixen per detectar què els interessa, què troben a faltar i quines propostes els podrien motivar a fer ús dels serveis.
Un dels objectius principals d’aquestes trobades és reforçar el vincle entre el jovent i els professionals que dinamitzen Can Genís i l’Espai Jove, així com amb els Educadors de carrer que treballen directament a l’espai públic. L’Ajuntament vol donar a conèixer la seva tasca i fomentar una relació de proximitat amb els adolescents.
Paral·lelament, els tècnics municipals faran una anàlisi interna de totes les aportacions recollides per estudiar quines millores es poden implementar i com coordinar-les amb altres serveis del consistori, amb la voluntat de donar una resposta més ajustada a les necessitats expressades pels joves.
La regidora de Joventut, Andrea Albizua, subratlla que aquest reimpuls “neix amb la voluntat de treballar colze a colze amb les i els joves. Volem que sentin Can Genís i l’Espai Jove com a espais propis, on poden venir, participar i dir la seva. Escoltar què els motiva i què necessiten és clau per continuar avançant”.
Albizua també agraeix la implicació dels centres educatius: “Quan les i els joves ens expliquen què els funciona i què no, tenim una informació molt valuosa per ajustar les activitats i les propostes que fem”.
Les visites es prolongaran fins a finals de novembre i formen part del procés participatiu que l’Ajuntament ha posat en marxa per donar continuïtat al reimpuls de Can Genís i de l’Espai Jove.
