Palamós obre el procés de vot anticipat en la consulta sobre el canvi de topònim
El diumenge és el dia oficial quan hi haurà dos punts de votació
Palamós ha obert el període de vot anticipat en la consulta popular sobre el topònim del municipi que se celebrarà el 23 de novembre. Fins el dia 21 es podrà votar anticipadament a la biblioteca. I diumenge, de nou del matí a vuit del vespre, en dos espais habilitats, a la sala polivalent de la biblioteca i l'Aula d'Aprenentatge.
A la consulta pel canvi de topònim poden participar-hi totes les persones empadronades a Palamós abans del 23 de setembre de 2025, que siguin majors de 16 anys i nascudes abans del 23 de novembre del 2009.
La pregunta que hauran de respondre els votants amb un “Sí” o un “No”, i mitjançant la butlleta corresponent, serà la següent: “Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se “Palamós i Sant Joan”?”.
El resultat d’aquesta votació haurà de donar a conèixer quina és l’opinió majoritària de la ciutadania local sobre la modificació del topònim Palamós, i pel que fa concretament a la possible incorporació del terme Sant Joan.
L’organització i coordinació d’aquesta consulta popular és fruit de la comissió de treball, coordinada per l’Àrea municipal de Participació Ciutadana i integrada per tots els grups polítics municipals i per l’Associació de Veïns de Sant Joan, els quals han treballat conjuntament per a establir els criteris de construcció i desenvolupament d’aquest procés.
