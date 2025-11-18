Els horts comunitaris de les Arenes de Palafrugell s’amplien per donar resposta a l’augment de la demanda
L’Ajuntament incorpora 24 noves parcel·les i donarà accés a 57 famílies i 4 entitats, reforçant un projecte social i sostenible consolidat des del 2016
L’Ajuntament de Palafrugell ha iniciat les obres d’ampliació dels horts comunitaris de les Arenes per tal d’atendre la creixent demanda de parcel·les per part de la ciutadania. L’actuació permetrà incorporar 24 noves parcel·les a les 37 que actualment estan adjudicades. En total, 57 famílies i 4 entitats del municipi podran disposar d’un espai propi per cultivar aliments i practicar horticultura ecològica, alhora que es reduirà significativament la llista d’espera existent.
El projecte d’ampliació, amb un pressupost de 48.000 euros, consisteix en el condicionament d’un camp de cultiu de 3.800 metres quadrats situat al Paratge dels Lladrers. Els treballs inclouen moviments de terres, la instal·lació de noves conduccions d’aigua per al reg, la plantació de vegetació perimetral i la delimitació de les noves parcel·les amb criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.
Els horts comunitaris de les Arenes van néixer com a resposta a la demanda ciutadana recollida en el Pla Estratègic de Palafrugell de 2013 i es van posar en marxa el 2016. Des d’aleshores, s’han consolidat com un espai de convivència, aprenentatge i participació, on persones de totes les edats comparteixen experiències al voltant de la natura, l’alimentació saludable i l’horticultura ecològica.
Al llarg de l’any, els horts acullen tallers, xerrades i activitats en col·laboració amb escoles i entitats del municipi, fomentant una agricultura respectuosa amb el medi ambient i potenciant el vessant educatiu i lúdic del projecte. Les parcel·les segueixen criteris estrictament ecològics: es recicla la matèria orgànica per fer compost, s’evita l’ús de productes químics i es promou la biodiversitat per al control natural de plagues.
Situats al costat de la via verda que connecta Palafrugell amb Palamós, els horts disposen de diversos serveis per facilitar l’activitat dels usuaris: aigua per al reg, magatzem d’eines, lavabo adaptat, zona d’aparcament i una tanca verda formada per plantes aromàtiques i arbusts que protegeixen l’espai i afavoreixen la fauna auxiliar.
Les Arenes, un espai amb història
El nom del projecte fa referència al vincle amb l’antiga estació que alimentava els pous de la zona i distribuïa l’aigua fins al dipòsit del Molí de Vent. Actualment, les aigües del pou d’aquesta antiga estació s’utilitzen per regar els horts, un exemple de recuperació i aprofitament sostenible d’un recurs històric del municipi.
Amb aquesta ampliació, l’Ajuntament reforça el compromís amb la sostenibilitat, la cohesió social i la promoció d’hàbits saludables, tot consolidant els horts de les Arenes com un espai comunitari de referència a Palafrugell.
