Jutgen cinc acusats de cometre un narcoassalt en un pis de la Bisbal i intentar matar el pare de la família que hi vivia
S'enfronten a penes de més de 20 anys per temptativa d'homicidi, robatori, lesions i delicte contra la salut pública
L'Audiència ha començat a jutjar cinc acusats de cometre un narcoassalt en un pis de la Bisbal d'Empordà i intentar matar el pare de la família que hi vivia. Els fets van passar ara fa cinc anys. Segons sostenen les acusacions, els processats -que anaven tots encaputxats- van irrompre al domicili, van agredir l'home i li van acabar clavant un ganivet a la cama. S'enfronten a penes de més de 20 anys de presó pels delictes de temptativa d'homicidi, robatori, lesions i contra la salut pública. El judici ha començat amb les declaracions de les víctimes i dels veïns que van alertar la policia. El pare, que ha negat tenir marihuana a dins del pis, ha declarat que no recordava gairebé res perquè els assaltants, que duien armes, el van estabornir.
El cas que ha arribat avui a judici es remunta a la matinada del 21 d'octubre del 2020. Segons recullen els escrits d'acusació, els acusats van conxorxar-se per entrar a robar en un pis de la Bisbal d'Empordà perquè sabien que a dins s'hi guardava marihuana. Van irrompre al domicili cap a les tres de la nit, amb passamuntanyes, guants i mascaretes i, com a mínim, armats "amb tres ganivets i una destral".
Després de sorprendre la família mentre dormia, segons sostenen les acusacions, els assaltants van immobilitzar la mare i van agredir el pare. L'home, que s'havia despertat, va sortir a la terrassa per demanar ajuda, però els individus el van arrossegar cap a dins, li van donar cops al cap i van acabar clavant-li un ganivet a la cama.
La fiscalia subratlla que els cinc processats van endur-se tres caixes de marihuana de l'interior del pis i van fugir del lloc amb un cotxe. Però no van arribar gaire lluny, perquè els Mossos d'Esquadra -a qui els veïns havien alertat en sentir els crits- els van poder aturar per la rodalia.
A l'interior de les caixes, concreten els escrits, s'hi van localitzar més de 6 quilos de cabdells de marihuana. El seu valor al mercat negre era de més d'11.600 euros.
Els cinc acusats -dos dels quals es troben a presó- s'han assegut aquest dimarts davant el tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència de Girona. El judici, que s'allargarà fins dijous, ha començat amb les declaracions del matrimoni que va patir l'assalt i diversos testimonis. Entre aquests, els veïns que van alertar la policia.
El pare, que ha negat tenir marihuana a l'interior del pis, ha explicat que aquella matinada s'havia despertat després de sentir un soroll molt fort de trencadissa de vidres. Ha relatat que va topar-se amb els assaltants al passadís i que, després d'intentar demanar ajuda, els individus -que anaven vestits "com ninges"- li van donar un cop al cap que el va deixar mig estabornit.
A partir d'aquí, l'home ha declarat que no recordava massa res més. "El cop em va afectar moltíssim i gairebé vaig perdre la consciència", ha afirmat. Sí que ha dit que els encaputxats parlaven entre ells amb àrab, que no va poder defensar-se perquè el superaven en número i que va veure com duien "una pistola" i altres armes.
Per la seva banda, la mare, que aquella nit dormia al sofà perquè tenia símptomes de covid, ha explicat que quan el soroll va despertar-la, de seguida un dels assaltants la va immobilitzar. Li va lligar les mans amb brides, la va posar bocaterrosa i tan sols va poder mig veure com els encaputxats, que portaven un ganivet, agredien el seu marit.
"On és la maria?"
Durant la primera sessió del judici per la sala de vistes també hi han passat els veïns que aquella nit van escoltar la cridòria i van alertar la policia. Un d'ells ha explicat que, enmig del rebombori, va escoltar com els assaltants preguntaven "on és la maria?" -en referència a la droga- i que, després va veure'ls com sortien del domicili amb caixes de plàstic a les mans i s'encaminaven cap a un aparcament proper, d'on van fugir-ne amb un cotxe.
Els acusats s'enfronten inicialment a penes que s'estenen entre els 11 anys i els 20 anys i vuit mesos de presó pels delictes de temptativa d'homicidi, robatori amb violència, tinença de droga i lesions lleus. En alguns casos, amb els agreujants de disfressa (perquè duien la cara tapada), abús de superioritat i reincidència.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”