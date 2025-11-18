Palamós reuneix la recerca etnològica de la Costa Brava en una nova jornada
Els museus de Palamós, l’Escala, l’Estartit i Sant Feliu presenten estudis sobre memòria marinera, música tradicional i usos etnobotànics
Palamós tornarà a ser aquest dimecres un dels punts de trobada destacats per als investigadors del patrimoni immaterial de la Costa Brava. La Casa del Mar (plaça Catifa) acollirà la VII Jornada de Recerca Etnològica, una iniciativa conjunta del Museu de la Pesca, el Museu de la Mediterrània, el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols i el Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala.
La sessió arrencarà a les 10 del matí amb una ponència inaugural del doctor Joan Lluís Alegret, antropòleg i antic director de la Càtedra d’Estudis Marítims, que oferirà una aproximació general als temes, metodologies i aplicacions de la recerca etnològica.
Tot seguit, els museus participants presentaran els seus treballs més recents. El Museu de la Mediterrània obrirà el torn amb La llongada, memòria viva de l’Estartit, a càrrec de Maria Ribas, Antoni Roviras i Gerard Cruset. El seguirà el Museu de l’Anxova i de la Sal, que exposarà els resultats de cinc anys del Taller de Cançó Tradicional de l’Escala, amb la intervenció del músic i investigador Ramon Manent.
Per part del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, Lluís Borrell (Col·lectiu Eixarcolant), Bea Cruset (Cooperativa La Manduca) i la directora del centre, Sílvia Alemany, presentaran el projecte Reaprofitament de plantes poc valorades que ens cuiden i curen. La jornada es tancarà amb la contribució del Museu de la Pesca, que donarà a conèixer Col·leccionant passions: Joaquim Pla, una vida documentant vaixells i l’art de la navegació, de la mà del seu director, Miquel Martí.
Pesca i Ciència
Més enllà de la jornada etnològica, el Museu de la Pesca també serà escenari, divendres 21 de novembre a les 18 h, d’una nova sessió del cicle Pesca i Ciència 2025, impulsat per la Càtedra d’Estudis Marítims. En aquesta ocasió, la xerrada se centrarà en el marcatge electrònic de peixos i la ciència ciutadana, amb la presentació dels resultats del Tagging Tour. La sessió serà conduïda per Fede Valls, cofundador del projecte.
Tant la jornada de dimecres com l’activitat de divendres són gratuïtes i obertes al públic.
